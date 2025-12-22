برقراری صلح در غزه تنها با خروج اسرائیل ممکن است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حافظ نعیم‌الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان، در سخنرانی خود در شهر لاهور تأکید کرد: برای برقراری صلح در غزه، اسرائیل باید از این منطقه خارج شود.

وی با بیان اینکه تمام امت اسلامی در کنار ملت فلسطین ایستاده است، گفت: حماس باید در سراسر جهان به رسمیت شناخته شود، چراکه این جنبش نماینده مقاومت مشروع مردم فلسطین است.

نعیم‌الرحمان با بیان اینکه اسرائیل هرگز قابل به رسمیت شناختن نیست افزود: ما از حماس به‌طور کامل حمایت می‌کنیم، در حالی که اسرائیل بارها توافق‌های صلح را نقض کرده است.

امیر جماعت اسلامی با انتقاد از حاکمان کشورهای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از حاکمان مسلمان از منافع ملت‌های خود دفاع نمی‌کنند.

نعیم‌الرحمان با اشاره به جایگاه پاکستان در جهان اسلام گفت: پاکستان تنها قدرت هسته‌ای در میان کشورهای اسلامی است، در حالی که منابع جهان در اختیار عده‌ای محدود قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بنگلادش اشاره کرد و گفت: ما هرگز شهادت عثمان هادی را در بنگلادش فراموش نمی‌کنیم و به فداکاری‌های جوانان این کشور ادای احترام می‌کنیم. ما خواهان انقلابی هستیم که بر پایه عدل و عدالت بنا شود.

