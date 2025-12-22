به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع سیاسی عراقی از توافق اولیه احزاب ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» بر سر انتخاب نامزد رهبری دولت آینده خبر دادند.

«عباس سروط» نماینده پیشین پارلمان عراق اعلام کرد که در میان اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان ، توافق اولیه‌ای بر سر یک شخصیت مشخص برای تصدی پست نخست‌وزیری شکل گرفته است.

وی تأکید کرد: مسیر پیش‌رو آسان نخواهد بود و کشور با متغیرهای پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و بحران‌های داخلی متعدد مواجه است.

سروط افزود که نخست‌وزیر آینده باید از انعطاف بالایی در مدیریت بحران‌ها به ویژه بحران مالی و کسری بودجه برخوردار و توانایی مقابله با فشارها و مسئولیت‌های دوره جدید را داشته باشد.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، قصد دارد جلسه مهمی در منزل نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، برگزار کند تا آخرین جزئیات مربوط به انتخاب نامزد نخست‌وزیری را نهایی کند.

