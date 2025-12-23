کُردها و شیعیان به »السامرائی« چراغ سبز نشان دادند/ تعیین تکلیف ریاست مجلس عراق در چند روز آینده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو ائتلاف یکپارچه الانبار با بیان جزئیات بیشتری از نشست اخیر گروههای سیاسی سنی عراق در منزل «ثابت العباسی» به سنگ اندازی الحلبوسی در مسیر نامزدی السامرائی برای ریاست مجلس عراق اشاره کرد.

«عبدالستار احمد الدلیمی» عضو ائتلاف یکپارچه الانبار با افشای جزئیات بیشتری از نشست یاد شده گفت: شورای سیاسی ملی متشکل از احزاب سنی در نشست خود بر حمایت از نامزدی «مثنی السامرائی» رئیس ائتلاف «عزم» برای پست ریاست مجلس عراق اجماع داشتند اما «محمد الحلبوسی» رئیس ائتلاف «تقدم» اعتراض داشت.

چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی و همچنین گروههای سیاسی کُردی به اطلاع شورای سیاسی ملی سنی رسانده‌اند که مخالف نامزدی الحلبوسی هستند زیرا او شخصیتی جنجالی و نامناسب برای تصدی مسئولیت ریاست پارلمان از سوی دیگر ائتلاف های سیاسی است.

روز گذشته نیز منابع عراقی از توافق «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» بر سر نامزد نخست‌وزیری خبرداده بودند.

«عباس سروط» نماینده پیشین پارلمان عراق اعلام کرده بود که در میان اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان ، توافق اولیه‌ای بر سر یک شخصیت مشخص برای تصدی پست نخست‌وزیری شکل گرفته است.

وی تأکید کرده بود: مسیر پیش‌رو آسان نخواهد بود و کشور با متغیرهای پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و بحران‌های داخلی متعدد مواجه است.

