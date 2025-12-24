هادی العامری: انحصار سلاح، تصمیم عراقی و تاکید مرجعیت است/ انحلال حشد الشعبی شایعه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق گفت که خلع سلاح یک تصمیم عراقی است و عراق با دخالتی از سوی خارجی‌ها در این خصوص مخالف است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی افزود که مرجعیت دینی بر انحصار سلاح به دست حکومت تاکید دارد و ما نیز به آن ایمان داریم.

العامری تصریح کرد که انحصار سلاح در دست حکومت به صورت کامل به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و تحقق حاکمیت ملی مرتبط است.

دبیرکل سازمان بدر اشاره کرد که انحلال الحشد الشعبی شایعه است و ما این را نخواهیم پذیرفت.

