به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امروز اعلام کرد که به‌منظور کاهش پیامدهای خشکسالی، برای حدود سه هزار خانواده در استان تخار افغانستان کمک نقدی توزیع شده است.

یونیسف گفته است که این کمک‌ها با همکاری صندوق اضطراری سازمان ملل متحد و در ماه جون سال جاری میلادی به خانواده‌های آسیب‌پذیر اختصاص یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، افغانستان بیش از چهار سال است که با خشکسالی شدید ناشی از تغییرات اقلیمی روبه‌رو است؛ بحرانی که به‌طور مستقیم باعث کاهش محصولات کشاورزی، تشدید ناامنی غذایی و محدود شدن دسترسی مردم به منابع معیشتی شده است.

سازمان ملل متحد تأکید کرده است که تداوم خشکسالی، به‌ویژه سلامت و ایمنی کودکان را در معرض خطر قرار داده و میلیون‌ها خانواده را به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند ساخته است.

نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد پیش‌تر نیز بارها نسبت به پیامدهای انسانی و اجتماعی خشکسالی در افغانستان هشدار داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی برای کمک به مردم این کشور در مقابله با آثار این بحران شده‌اند.

.................

پایان پیام/