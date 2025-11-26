واکنش یونیسف به حمله هوایی پاکستان به افغانستان: کودکان هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در واکنش به حملات هوایی به استان خوست افغانستان که منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۰ نفر شده، خواستار توجه بیشتر به کودکان شد.

این سازمان در پیامی که امروز ( چهارشنبه ۵ آذر) صادر کرده، تأکید کرده است که کودکان هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند.