واکنش یونیسف به حمله هوایی پاکستان به افغانستان: کودکان هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در واکنش به حملات هوایی به استان خوست افغانستان که منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ نفر شده، خواستار توجه بیشتر به کودکان شد.
این سازمان در پیامی که امروز ( چهارشنبه ۵ آذر) صادر کرده، تأکید کرده است که کودکان هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند.
یونیسف در این پیام علاوه بر ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان این حادثه، خواستار حفاظت از کودکان در درگیریها شد.
در حمله نیمهشب دوشنبه (۳ آذر) ارتش هوایی پاکستان به مناطقی از جنوب افغانستان، ۱۰ نفر کشته شدند که ۹ نفر از آنان کودک بودند؛ بر اساس اعلام یوناما در این حملات ۶ نفر دیگر هم زخمی شدند.
طالبان در حالی پاکستان را در این حملات متهم میکنند که ارتش پاکستان مسئولیت این حمله را رد کرده و ادعا کرده است که غیرنظامیان را هدف قرار نداده است.
پیش از این نیز دولت پاکستان حملات هوایی در کابل را ابتدا رد میکرد، ولی چندی بعد به آن اعتراف کرد.
............
پایان پیام/
نظر شما