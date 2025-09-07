به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که دسترسی به آب پاک و سالم از ضروری‌ترین نیازهای زلزله‌زدگان شرق افغانستان به شمار می‌رود.

آندریا جیمز، معاون یونیسف در افغانستان، امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که زمین‌لرزه اخیر سیستم‌های آب‌رسانی را در این مناطق به شدت آسیب زده و خانواده‌ها با کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه‌اند.

او افزود: «یونیسف با استفاده از بودجه‌ی انعطاف‌پذیر خود، تانکرهای آب برای خانواده‌های زلزله‌زده فراهم کرده است تا آب آشامیدنی و مورد نیاز برای پخت‌وپز در دسترس آنان قرار گیرد. این اقدام در عین حال به حفظ بهداشت و سلامت خانواده‌ها نیز کمک می‌کند.»

پیش‌تر نهادهای بین‌المللی دیگر نیز تأکید کرده بودند که سرپناه، آب، غذا و پوشاک از نیازهای فوری زلزله‌زدگان شرق افغانستان است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش ریشتر یک‌شنبه‌شب هفته گذشته استان کنر و بخش‌هایی از شرق افغانستان را لرزاند.

حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده‌اند که در اثر این زمین‌لرزه ۲۲۰۵ نفر در استان کنر افغانستان جان خود را از دست داده و بیش از ۳۶۰۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین بیش از شش هزار خانه در این استان به طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

