عملیات جهاد تبیین با محوریت هویت ملی و دستاوردهای انقلاب تا ۲۲ بهمن ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـ ابناـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست راهبران تخصصی جهاد تبیین جزئیات این برنامه ویژه چهل روزه را تشریح کرد.

به گفته وی، این عملیات تبیینی که توسط قرارگاه جهاد تبیین بقیه‌الله و سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با هم‌افزایی و تعامل با سایر نهادهای متولی سازماندهی شده، در پی اجرای یک تبیین ویژه و جامع در این ایام حساس است.

حجت‌الاسلام ولدان تأکید کرد: در این «چله تبیین»، چهار محور اصلی به عنوان اولویت‌های محتوایی در دستور کار قرار دارد. این محورها شامل هویت ایرانی اسلامی، تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی، پرداختن به موضوع حیاتی عفاف و حجاب و همچنین موضوع رشد و جوانی جمعیت است که همگی از اجزای این عملیات جامع محسوب می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر وجوب و فوریت موضوع، از تمامی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط خواست تا با حضور فعال و هم‌افزایی کامل، در اجرای این جهاد تبیینی مشارکت داشته باشند.

