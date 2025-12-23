به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـ ابناـ از فارس، آیتالله سیدعلی اصغر دستغیب در نشست دوره ای علما و روحانیون شیراز با اشاره به فعالیتهای علمی خود در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی گفت: در آن دوران در دانشکده حقوق و دیگر مراکز علمی شیراز به تدریس دروس فقه، اصول فقه و قواعد فقهی پرداخته و همچنین مباحثی پیرامون انقلاب اسلامی و ریشههای آن را برای دانشجویان مطرح کرده است.
وی افزود: در کنار تدریس دانشگاهی، مباحثههای علمی در حوزه علمیه نیز داشتیم و از محضر بزرگان بهرهمند میشدیم؛ شرایط آن زمان با امروز بسیار متفاوت بود و توصیههای بزرگان درباره ارزش جوانی همواره در ذهنم باقی مانده است.
رئیس جامعه روحانیت شیراز بر اهمیت اخلاق و تواضع در میان روحانیون و علما تأکید کرد و افزود: اگر ما خودمان به توصیههایی مانند تواضع عمل کنیم، بهترین الگو برای مردم خواهیم بود و این رفتار بیش از هر سخنرانی میتواند اثرگذار باشد.
وی همچنین پیشنهاد کرد خاطرات و یادداشتهای ارزشمند بزرگان حوزه و دانشگاه گردآوری شود تا به عنوان یک اثر ماندگار در اختیار جامعه قرار گیرد و موجب تقویت ایمان و انسجام اجتماعی شود.
آیتالله دستغیب در پایان سخنان خود با اشاره به جایگاه علمی و معنوی علمای استان فارس، ابراز امیدواری کرد که این میراث معنوی بتواند راهنمای نسلهای آینده باشد و موجب تقویت ایمان، انسجام و همبستگی در جامعه گردد.
