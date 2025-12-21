دیوان حافظ شیرازی از گذشته تا امروز به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی، در خانه هر ایرانی حضور داشته و در مناسبت های ملی نظیر «شب یلدا» و «عید نوروز» فال و تفائل های روزانه و دورهمی های تخصصی فرهنگی فارسی زبانان به خصوص دورهمی های خانوادگی نقش آفرین بوده است.

اشعار حافظ این قابلیت را دارند که در زمان جاری شوند و به اصطلاح با زمان جلو بروند و هیچگاه طراوت و تازگی خود را از دست ندهند.

اگر قصد دارین از نسخه آنلاین «دیوان حافظ» برای حافظ خوانی یا تفائل به حافظ که به«فال حافظ» معروف است استفاده کنید بی تردید اپلیکیشن «دیوان حافظ، فال حافظ» راسخون را از دست ندید، اما منتظر باشید این اپلیکیشن ویژه یدای ۱۴۰۴ نسخه جدید خود را به کافه بازار عرضه خواهد کرد.

حافظ شیرازی:

حافظ شیرازی مشهور به لسان الغیب و ناظم العرفا، پدید آورنده دیوان حافظ، یکی از بزرگترین شاعران ایران و جهان است که همچون اکثر نامداران ایرانی آوازه ای فراتر از مرزها دارد گو اینکه برخی ایران را نام پر آوازه او می شناسند و حافظ بخشی از تاریخ زبان و ادب فارسی می دانند.

حافظ معروفترین و پراستقبال ترین شاعر پارسی گو ایرانی است و شناخته شده ترین در جهان میان دیگر شاعران ارزشمند ایرانی است. کمتر کسی در ایران پیدا میشود که کتاب حافظ در خانه نداشته باشد و یا از حافظ فال نگرفته نباشد. دیوان حافظ تا کنون به چندین زبان زنده دنیا ترجمه و تحلیل شده و روی فلسفه، عقاید و نگرش حافظ تحقیق و پژوهش کرده اند. در ادامه بیشتر به معرفی وی و شاهکارش یعنی دیوان حافظ میپردازیم.

دلیل ماندگاری دیوان حافظ:

یکی از نعمت هایی که خداوند به ما ایرانیان شعر زیبا حافظ است. که باعث شده تفکری زیبای توحیدی با شعر او در ذهن ما جای بگیرد و همگان به آن افتخار کنیم. نعمت دیگر حفظ حافظ و کتاب ارزشمند اوست، که پس از کتاب الهی دیوان حافظ بیشترین حافظ را در فرهنگ ما در همه دوره ها داشته است که خود از نعمت های الهی که باعث حفظ این کتاب از شر مغولان و بدخواهان حافظ حفظ شده و این کتاب ارزشمند از اجداد ما به ارث رسیده است.

حافظ‌شناسان انس‌ خارق العاده و جریان عمیق مفاهیم قرآنی در شعر حافظ را رمز ماندگاری این اثر بزرگ دانسته اند. که لقب لسان الغیب اشاره به همین ویژگی حافظ شیرازی دارد.

"کسی مثل حافظ، با آن شعر زرین مرصع که باید گفت واقعا نشان‌دهنده‌ی اوج سخن ‏فارسی است؛ یعنی هرچه من در تاریخ ادبیات خودمان نگاه می‌کنم، نمی‌توانم سخن ‏دیگری به اوج سخن حافظ پیدا کنم که همه‌ی خصوصیات لازم در یک کلام زیبا و والا را ‏داشته باشد - همه‌ی خصوصیات در شعر حافظ وجود دارد و در آن می‌شود پیدا کرد."

از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار استادان زبان فارسی ۱۲/۱۲/۱۳۷۷

فال حافظ یا تفأل به دیوان حافظ :

فال حافظ با دیوان حافظ در بین ایرانیان یک رسم عمومی است. دیوان شعر خواجه شمس الدین حافظ شیرازی از پر طرفدارترین کتبی است که در خانه هر ایرانی وجود دارد. ابتدا نیت کرده و سپس کلیک کنید

باز هم فال حضرت حافظ

با صدای پدر شنیدنی است

خنده ­های قشنگ زیر لبی

برق چشمان ما که دیدنی است

(شهلا شهبازی، راسخون)

رهبر فرزانه انقلاب نیز پیشینه علاقه و تفائل به قرآن را اینگونه بیان کرده اند: «فاتحه‌ای می‌خواندیم و زیر لب نیت می‌کردیم. منتظر می‌نشستیم تا حافظ به غزلی مهمان‌مان کند. دیوان حافظ که گشوده می‌شد، همه دل می‌دادند به ابیات دلنشینش و هرکس از این دریا، به قدر وسعش بهره می‌برد. بعد از یک‌بار شنیدن غزل، نوبت به تفسیر می‌رسید. آن وقت هر بیت شنیدنی‌تر می‌شد.»

امکانات اپلیکیشن «دیوان حافظ، فال حافظ»:

- حافظ خوانی با دستیار صوتی

- فال حافظ (یا تفائل به حافظ) همراه به تعبیر

- غزلیات، رباعیات، قطعات (۵۶۱ غزل ، ۵۲ رباعی ، ۵۴ قطعه)

- اشعار منتسب و دیگر اشعار (۲۱ شعر منتسب ، ۴ قصیده، ۳ مثنوی ، مخمس ، ترکیب بند ، ترجیع بند و مفردات)

- زندگی نامه لسان الغیب

- جستجو پیشرفته

- با امکانات متنوع کاربری :

لیست علاقه مندی ها – دستیار صوتی حافظ خوانی- موسیقی زمینه - موسیقی برنامه - قلم های متنوع - اندازه قلم - فاصله بین متون - اشتراک گذاری برنامه، پشتیبانی شده توسط سرویس زبان و ادب فارسی راسخون



این اپلیکیشن در پاسخ به کاربران وفادار خود ویژه یدای ۱۴۰۴ نسخه جدید خود را به کافه بازار عرضه خواهد کرد.

راسخون از دیر باز قبل ارائه اپلیکیشن «دیوان حافظ، فال حافظ» امکان تفائل و فال حافظ را به صورت رندمی فراهم کرده بود که در نوع خود دیدنی است

در نسخه قبلی فال حافظ راسخون از کاربر خواسته می شد ابتدا نیت کند و سپس روی دکمه زیر کلیک کنید.

