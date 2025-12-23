آغاز فراخوان ملی تولید محتوای دینی با هوش مصنوعی؛ روایت حقیقت در میدان جنگ شناختی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام رضا صادقیان، مدیر چندرسانه‌ای مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که در محل این مرکز برگزار شد با تشریح بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هدف‌گیری هم‌زمان معارف اسلامی، شیعی و انقلابی از سوی دشمن، گفت: این راهبرد نشان‌دهنده یک عملیات چندلایه و سازمان‌یافته است که مقابله با آن نیازمند تغییر آرایش رسانه‌ای و تبلیغی متناسب با اهداف دشمن است.

حجت‌الاسلام رضا صادقیان در توضیح بیانات رهبر انقلاب مبنی بر این‌که دشمن، معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی را هدف قرار داده است، تصریح کرد:تأکید رهبر انقلاب بر لزوم ایستادگی در برابر این تهاجم، ناظر به تغییر آرایش رسانه‌ای و تبلیغاتی متناسب با نوع عملیات دشمن است.

وی افزود: وقتی رهبر انقلاب می‌فرمایند دشمن این سه حوزه را هدف گرفته است، به این معناست که دشمن به‌صورت هم‌زمان در سه لایه در حال عملیات است.

حجت‌الاسلام صادقیان در تشریح این لایه‌ها، نخست به معارف اسلامی به‌عنوان لایه زیربنایی و مشترک میان همه مسلمانان اشاره کرد و گفت:این لایه شامل اصول بنیادین دین است که میان تمام مسلمانان مشترک است.

وی هدف دشمن در این سطح را ترویج الحاد، سکولاریسم، اومانیسم و بی‌خدایی دانست و ادامه داد:دشمن در این لایه، اصل دین‌داری و خداپرستی را هدف می‌گیرد؛ از جمله از طریق شبهات علمی علیه قرآن یا اصل وجود خدا.

مدیر چندرسانه‌ای مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات، کارکرد این لایه را ایجاد هویت «مسلمان» در برابر «کفر و مادی‌گرایی» عنوان کرد.

وی سپس به معارف شیعی به‌عنوان لایه هویتی و اعتقادی خاص پرداخت و اظهار داشت:این لایه، قرائت دقیق و اسلام ناب از منظر مکتب اهل‌بیت(ع) است که روح و جان‌مایه اسلام را تشکیل می‌دهد.

حجت‌الاسلام صادقیان هدف دشمن در این لایه را ترویج وهابیت، تشیع انگلیسی، ایجاد شبهه در عصمت ائمه(ع)، زدودن جنبه‌های حماسی عاشورا و تحریف مهدویت برشمرد و گفت:دشمن به‌دنبال آن است که اسلام باقی بماند، اما اسلامی بی‌خطر؛ اسلامی که امام و رهبر الهی نداشته باشد و از سیاست و حکومت جدا شود.

مدیر چندرسانه‌ای مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات در ادامه به معارف انقلابی به‌عنوان لایه راهبردی و عملیاتی اشاره کرد و افزود: معارف انقلابی، امتداد سیاسی و اجتماعی معارف شیعی در عصر غیبت است؛ یعنی پیاده‌سازی آن اسلام و آن تشیع در میدان درگیری با استکبار.

وی هدف دشمن در این حوزه را ترویج سازش، القای پشیمانی از گذشته، ناامیدی، بن‌بست‌نمایی و جدایی دین از سیاست دانست و تصریح کرد:دشمن ممکن است با نماز و روزه یا حتی روضه کاری نداشته باشد، اما با موشک، حمایت از غزه و شعار مرگ بر آمریکا مقابله می‌کند.

حجت‌الاسلامصادقیان با اشاره به تفاوت ابزارهای دشمن در هر یک از این لایه‌ها گفت:در معارف اسلامی، دشمن با فلسفه‌های مادی برای تولید بی‌دینی می‌جنگد؛ در معارف شیعی، از ابزار تفرقه مذهبی و شبهات تاریخی استفاده می‌کند؛ و در معارف انقلابی، تحریم، نفوذ و جنگ شناختی را برای تولید نیروی خسته و پشیمان به‌کار می‌گیرد.

وی تأکید کرد:وقتی رهبر انقلاب دستور به تغییر آرایش جنگی می‌دهند، یعنی مدافعان باید در هر سه جبهه آماده باشند؛ هم فیلسوفی که از وجود خدا و اصل اسلام دفاع کند، هم متکلمی که از حقانیت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) دفاع نماید و هم افسر جنگ نرمی که از آرمان فلسطین و جمهوری اسلامی دفاع کند.

فراخوان ملی تولید آثار چندرسانه‌ای با هوش مصنوعی؛ «با هوش مصنوعی، حقیقت را روایت کن»

در ادامه این توضیحات، فراخوان ملی تولید آثار چندرسانه‌ای با محوریت استفاده از هوش مصنوعی برای پاسخ‌گویی به شبهات دینی معرفی شد. این رویداد با هدف پاسخ به پرسش‌های نسل جوان در فضای رسانه و تشویق تولیدکنندگان محتوا، هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تولید آثار خلاقانه و اثرگذار برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هدف نهایی این فراخوان، تبدیل دغدغه‌های دینی و چالش‌های فکری جامعه به تولیدات رسانه‌ای جذاب، کوتاه، قابل‌انتشار و پاسخ‌گو به نیازهای نسل امروز با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و خلاقیت رسانه‌ای است.

در توضیح ضرورت برگزاری این رویداد آمده است: در عصر گسترش فضای رسانه و مواجهه نسل جوان با سیل اطلاعات، تولید محتوای اثرگذار، جذاب و مبتنی بر فناوری‌های روز یک ضرورت راهبردی است. این فراخوان پلی میان مفاهیم ناب دینی و زبان هنر و رسانه به‌شمار می‌آید و صرفاً یک مسابقه نیست، بلکه حرکتی نوآورانه برای تحول در تولید محتوای ارزشمند دینی محسوب می‌شود.

اهداف اصلی رویداد

تبدیل چالش‌های فکری و دغدغه‌های دینی جامعه به تولیدات رسانه‌ای کوتاه و قابل انتشار

بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در خلق آثار خلاقانه

پاسخ‌گویی به شبهات و پرسش‌های نسل جوان در بستری جذاب

کشف و حمایت از استعدادهای هنری متعهد در عرصه تولید محتوای رسانه

معیارهای داوری

خلاقیت و نوآوری در تولید

دقت محتوایی و استناد علمی

کیفیت فنی و هنری

قابلیت انتشار و تأثیرگذاری اجتماعی

زمان‌بندی رویداد

پایان مهلت ارسال آثار: ۲۰ دی‌ماه (به مدت ۲۰ روز)

داوری و اعلام نتایج: هفته اول بهمن‌ماه

نحوه مشارکت:

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۲۰ دی‌ماه از طریق پلتفرم اختصاصی به نشانی زیر ارسال کنند:

https://jpb2.pasokh.org/login

همچنین امکان ارسال آثار از طریق ایمیل یا پیام‌رسان‌ها پس از ثبت اطلاعات تکمیلی فراهم شده است.

توضیحات فنی آثار ارسالی؛ پیام باید انسانی، دقیق و متناسب با زبان امروز باشد

در ادامه این برنامه، سعید عادل، کارشناس رسانه مرکز مطالعات، به تشریح نکات فنی آثار ارسالی پرداخت و گفت: این رویداد با هدف پاسخ به پرسش‌ها و شبهات دینی، با زبان امروز و با کمک هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که قالب آثار کاملاً متناسب با فضای مجازی تعریف شده است، افزود:آثار ارسالی بهتر است بین ۳۰ تا ۹۰ ثانیه باشند؛ بازه‌ای که کاربران در اینستاگرام، تلگرام و پلتفرم‌های ویدیویی بیشترین تعامل را با آن دارند.

عادل با تأکید بر نبود محدودیت در قالب آثار گفت: کلیپ و ویدئوی خلاقانه، موشن‌گرافیک، انیمیشن کوتاه، روایت تصویری و حتی پادکست تصویری می‌تواند در این رویداد شرکت داده شود.

وی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در ساخت تصویر، ویدئو، صدا، تدوین و حتی ایده‌پردازی را مجاز دانست و تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، انسانی‌بودن پیام، دقت فکری و جهت‌گیری محتوایی اثر است؛ به همین دلیل، هنگام ارسال اثر ارائه توضیح کوتاهی درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی و نقش سازنده کافی است.

کارشناس رسانه مرکز مطالعات در ادامه ضوابط فنی آثار را تشریح کرد و گفت: هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال کند. فرمت نهایی باید MP4 با کیفیت حداقل ۱۰۸۰p باشد و حجم هر فایل نباید بیش از ۵۰ مگابایت باشد.

وی افزود: همه آثار باید دارای عنوان باشند و نام ابزار یا مدل هوش مصنوعی نباید داخل خود ویدئو درج شود؛ این اطلاعات صرفاً هنگام بارگذاری اثر ثبت می‌شود.

عادل در پایان خاطرنشان کرد: ارسال آثار به‌صورت کامل آنلاین و از طریق سامانه اختصاصی رویداد انجام می‌شود و امکان ثبت اطلاعات فنی و پیگیری وضعیت اثر در این سامانه پیش‌بینی شده است.

سامانه ارسال آثار:

https://jpb2.pasokh.org

منابع و توضیحات تکمیلی:

https://pasokh.org

