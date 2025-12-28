برگزاری کارگاه نویسندگی ویژه طلاب و دانشجویان آفریقایی در قم + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم در ادامه دوره «نداء الاسلام»، که به توانمندسازی هنری و رسانه‌ای طلاب و دانشجویان آفریقایی می‌پردازد، کارگاه تخصصی «ایده‌پردازی خلاق تا نویسندگی برای پادکست» را در روز پنج‌شنبه ، ۴ دی‌ماه، با تدریس استاد حامد حجتی برگزار کرد.

این کارگاه فشرده، با هدف تبدیل ایده‌های خام به طرح‌های محتوایی جامع و جذاب، گامی عملی در مسیر تربیت نسل جدیدی از راویان و مبلغان توانمند در فضای دیجیتال بود.

در این نشست آموزشی، بر کاربرد عملی و تولید محتوای مؤثر تأکید شد. شرکت‌کنندگان طی تمرین‌های تعاملی و کارگروهی، چگونگی تبدیل ایده‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی، دینی و اجتماعی به سوژه‌های جذاب پادکستی را تمرین کردند.

