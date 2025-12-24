به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه امام هادی علیهالسلام و گروه جهادی شهید شفیعی، مراسم عزاداری و سوگواری شهادت امام هادی(ع) را برگزار میکنند.
حجتالاسلام «احمد قادری» مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی با اعلام این خبر گفت: همزمان با سوم رجبالمرجب، سالروز شهادت دهمین خورشید آسمان ولایت و امامت، مراسم عزاداری شهادت آن امام همام، در موسسه پژوهشی امام هادی علیهالسلام برگزار میشود.
وی با بیان اینکه برپایی مراسم عزاداری برای ائمه معصومین علیهمالسلام، مصداق بارز آیه شریفه وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوب است، گفت: بحمدالله موسسه پیام امام هادی علیهالسلام مصمّم است تا همه ساله در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی خود، به برپایی مجالس میلاد و شهادت امام هادی علیهالسلام اهتمام داشته باشد و آن را با حضور بزرگان حوزه و عموم مردم، برگزار نماید.
قادری وجود شریف امام هادی علیهالسلام را صاحب دو یادگار ارزشمند و بینظیر دانست و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بیان ویژگیهای آن امام همام، افزود: ایشان در مجموعهی آثار و برکاتی که از ائمّهی هدیٰ علیهمالسّلام رسیده است، این خصوصیّت را دارند که در ضمن زیارت، مهمترین فصول مربوط به مقامات ائمّه علیهمالسّلام را با بیانی وافی و شافی و نیز با زیباترین تعبیرات مطرح فرمودهاند؛ زیارت جامعهی کبیره و زیارت امیرالمؤمنین در روز غدیر که یکی از غُرَر تعبیرات و فرمایشات ائمّه علیهمالسّلام است، از امام علیالنقی علیهالسلام است.
مسئول برگزاری مراسم مؤسسه امام هادی علیهالسلام در ادامه، زمان برپایی مراسم شهادت آن حضرت را چهارشنبه شب همزمان با نماز جماعت مغرب و عشا اعلام کرد و افزود: این مراسم با قرائت زیارت جامعه کبیره آغاز خواهد شد و پس از مرثیه سرایی توسط حاج سید جواد میرجعفری، آیت الله علی نظری منفرد، سخنرانی خواهد کرد.
وی در پایان، ضمن دعوت از عموم همشهریان و ارادتمندان به ساحت مقدّس اهلبیت علیهمالسلام جهت حضور در این مجلس عزاداری، گفت: این مراسم در دفتر مرکزی موسسه به نشانی قم، خیابان توحید، کوچه ۵ پلاک ۳۱ برگزار خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما