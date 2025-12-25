به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی در سخنرانی معارفی شام شهادت امام هادی علیه‌السلام در حرم مطهر بانوی کرامت، دوران امامت امام هادی علیه‌السلام را یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ امامت دانست و گفت: پس از دوران امام سجاد علیه‌السلام، شاید سخت‌ترین شرایط بر امام هادی علیه‌السلام تحمیل شد، به‌ویژه در زمان حکومت متوکل عباسی که فضای سنگینی علیه شیعیان ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به فشارهای شدید بر شیعیان در آن دوران افزود: در برخی نقل‌ها آمده است که شیعیان حتی برای اقامه نماز لباس ساتر نداشتند و به صورت نوبتی نماز می‌خواندند. دشنام به امیرالمؤمنین علیه‌السلام و تمسخر ایشان از سرگرمی‌های مجالس متوکل بود.

کاشانی با بیان اینکه در روایت داریم که نقل فضیلت اهل بیت علهم السلام موجب محکومیت نصر بن علی جهمی به چهارصد ضربه شلاق شد، گفت: این نشان می‌دهد که نقل فضائل اهل بیت در آن دوران هزینه‌ای سنگین داشت.

وی با بیان اینکه امام هادی علیه‌السلام در شرایط تبعیدگونه در سامرا زندگی می‌کردند، افزود: دسترسی به امام سخت شده بود و همین امر زمینه سوءاستفاده جریان‌های غالی را فراهم کرد. غالیان با ادعاهای دروغین، امام را در چشم جامعه منفور می‌کردند و اولویت‌های دینی را جابه‌جا می‌ساختند.

کاشانی یکی از میراث‌های مهم امام هادی علیه‌السلام را عمومی‌سازی معارف اهل بیت دانست و تصریح کرد: امام هادی علیه‌السلام معارفی را که پیش‌تر در اختیار علما بود، به شکل زیارت‌نامه در اختیار عموم مردم قرار داد. زیارت جامعه کبیره نمونه‌ای روشن از این اقدام است که معارف امامت را به زبان عمومی و در قالب مناسک جمعی به شیعیان منتقل کرد.

وی با اشاره به نقش زیارت جامعه کبیره در تقویت ایمان و روحیه شیعیان گفت: این زیارت‌نامه نه تنها فضائل اهل بیت علیهم السلام را در چارچوب اعتقادات صحیح بیان می‌کند، بلکه موجب قوت قلب شیعیان در برابر فشارها و سختی‌ها می‌شود.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در پایان تأکید کرد: زیارت جامعه کبیره و دیگر زیارت‌نامه‌ها، معارف امامت را به خانه‌های مردم آوردند و موجب شدند که شیعیان در سخت‌ترین شرایط تاریخی، احساس بی‌پناهی نکنند و با یاد اهل بیت علیهم‌السلام استقامت ورزند.

