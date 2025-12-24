از حجاب تا مسئولیت اجتماعی؛ بازخوانی سیره امام هادی(ع) در میان بانوان هندی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با هدف تبیین سیره اخلاقی و اجتماعی امام هادی(ع) و بازخوانی مسئولیتهای دینی و اجتماعی زنان در عصر حاضر، مجالس عزاداری حضرت امام علی نقی(ع) با حضور بانوان در ایالت هریانه هند برگزار شد.
در این مراسم، سیده ندا بتول، مبلغ هندی، با اشاره به ابعاد مختلف زندگی امام هادی(ع)، آن حضرت را الگویی جامع در صبر، تقوا، علم و ایستادگی در برابر ظلم معرفی کرد و تأکید داشت که بانوان امروز میتوانند با الهام از این سیره، نقش مؤثری در تربیت خانوادگی، ارتقای آگاهی اجتماعی و تقویت اخلاق و معنویت در جامعه ایفا کنند.
در ادامه، سیده عزم زینب، معلم و مبلغ هندی، با تبیین اهمیت حجاب و حیا، بر نقش این آموزهها در حفظ سلامت اخلاقی و امنیت اجتماعی تأکید کرد.
سیده ثانیه بتول نیز با استناد به سیره امام هادی(ع)، به تشریح جایگاه عبادت، اخلاق و حمایت از مستضعفان پرداخت و زندگی آن حضرت را چراغ راه زنان در مسیر عزت، علماندوزی و پایداری دانست.
برگزارکنندگان این مجالس تأکید کردند که چنین برنامههایی علاوه بر تعمیق معارف اهلبیت(ع)، زمینهساز نقشآفرینی آگاهانه و اثرگذار بانوان مسلمان در عرصههای علمی، اخلاقی و اجتماعی است و جلوهای روشن از عشق و ارادت زنان به ساحت اهلبیت(ع) به شمار میآید.
