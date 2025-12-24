معرفی دعای فرج به مخاطبان کُرد زبان با نخستین ترجمه سورانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین ترجمه «دعای فرج» به زبان کردی سورانی منتشر شد

این ترجمه بر اساس متن ترجمه‌شده فارسی دعای فرج با هدف معرفی فرهنگ انتظار و دعا برای ظهور حضرت مهدی(عج) به مخاطبان کردی زبان آماده شده است.

زبان کردی سورانی شاخه‌ای مهم از زبان کردی است که در عراق (اقلیم کردستان) و بخش‌هایی از ایران رایج بوده و با خط عربی-فارسی نوشته می‌شود. این زبان دارای پیشینه‌ای غنی فرهنگی و ادبی است و امروز میلیون‌ها گویشور دارد.

دعای فرج از مشهورترین دعاهای شیعیان برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) است

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بە ناوی خودای بەخشەنەوە و میهرەبان



‌اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن

خدایا ولی خود حضرت حجة بن الحسن

خوایا وەلی خۆت حەضرەت حجة بن الحسن

صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ

که سلام های تو بر او و بر پدرانش باد

کە سڵامەکانت بێت لەسەر ئەو و لەسەر باوانی



فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ

در این لحظه و در تمام لحظه ها

لە لەحزەی ئێستا و لە هەموو لەحزەکاندا



وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً

‌سرپرست و نگاهدار و راهبر و یاری گر و راهنما و دیدبان باش

سەرپەرست و نێگاهدار و ڕێبەر و یاریدەدەر و ڕێنمای و چاودێر بێ

حَتَّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً

تا او را به صورتی که خوشایند اوست ساکن زمین گردانیده

تا ئەو بە شێوەیەک کە خۆشی ئەوە ساکن لە زەوی بکەرێت

‌وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"

و مدت زمان طولانی در آن بهره‌ مند سازی

و مەودەتێکەی درێژ لە ناویدا سوودمەند دەکەیت

