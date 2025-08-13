انتشار نخستین ترجمه «دعای فرج» به زبان اسپرانتو در آستانه اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین ترجمه «دعای فرج» به زبان بینالمللی اسپرانتو همزمان با ایام اربعین حسینی منتشر شد.
این ترجمه بر اساس متن ترجمه شده فارسی دعای فرج با هدف معرفی فرهنگ انتظار و دعا برای ظهور حضرت مهدی(عج) به مخاطبان جهانی و اسپرانتیست زبان ها آماده شده است.
زبان اسپرانتو زبانی ساختهشده و بیطرف است که در اواخر قرن نوزدهم توسط دکتر «لودویک لازاروس زامنهوف» ابداع شد و امروزه در بیش از ۱۲۰ کشور دارای گویشور است.
دعای فرج از مشهورترین دعاهای شیعیان برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج) است. متن ترجمهشده این دعا در اسپرانتو بدین شرح است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
به نام خداوند بخشنده مهربان
En la nomo de Dio, la Plej Kompata, la Plej Favora
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن
خدایا، ولی ات حضرت حجة بن الحسن
Dio, via protektato, la Sinjoro Huĵĝato bin Hasan
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
که درودهای تو بر او و بر پدرانش باد
sur kiu estu Viaj benoj kaj salutadoj, al li kaj al liaj patroj
فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ
در این لحظه و در تمام لحظات
en ĉi tiu momento kaj en ĉiuj momentoj
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً
سرپرست و نگاهدار و راهبر و یاری گر و راهنما و دیدبان باش
Estu protektanto, gardanto, gvidanto, helpanto, direktanto kaj observanto
حَتَّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً
تا او را به صورتی که خوشایند اوست ساکن زمین گردانیده
por ke Vi igu lin loĝi sur la tero tiel, kiel plaĉas al li
وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"
و مدت زمان طولانی در آن بهره مند سازی
kaj ke Vi igu lin profiti el ĝi dum longa tempo
