انتشار نخستین ترجمه «دعای فرج» به زبان اسپرانتو در آستانه اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین ترجمه «دعای فرج» به زبان بین‌المللی اسپرانتو همزمان با ایام اربعین حسینی منتشر شد.



این ترجمه بر اساس متن ترجمه شده فارسی دعای فرج با هدف معرفی فرهنگ انتظار و دعا برای ظهور حضرت مهدی(عج) به مخاطبان جهانی و اسپرانتیست زبان ها آماده شده است.

زبان اسپرانتو زبانی ساخته‌شده و بی‌طرف است که در اواخر قرن نوزدهم توسط دکتر «لودویک لازاروس زامنهوف» ابداع شد و امروزه در بیش از ۱۲۰ کشور دارای گویشور است.

دعای فرج از مشهورترین دعاهای شیعیان برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) است. متن ترجمه‌شده این دعا در اسپرانتو بدین شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

‏En la nomo de Dio, la Plej Kompata, la Plej Favora

اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن

خدایا، ولی ات حضرت حجة بن الحسن

‏Dio, via protektato, la Sinjoro Huĵĝato bin Hasan

صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ

که درودهای تو بر او و بر پدرانش باد

‏sur kiu estu Viaj benoj kaj salutadoj, al li kaj al liaj patroj

فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ

در این لحظه و در تمام لحظات

‏en ĉi tiu momento kaj en ĉiuj momentoj

وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً

سرپرست و نگاهدار و راهبر و یاری گر و راهنما و دیدبان باش

‏Estu protektanto, gardanto, gvidanto, helpanto, direktanto kaj observanto

حَتَّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً

تا او را به صورتی که خوشایند اوست ساکن زمین گردانیده

‏por ke Vi igu lin loĝi sur la tero tiel, kiel plaĉas al li

وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"

و مدت زمان طولانی در آن بهره‏ مند سازی

‏kaj ke Vi igu lin profiti el ĝi dum longa tempo

