دبیرکل شورای علمای عراق:

جهاد تبیین بدون حمایت از قربانیان تروریسم کامل نمی‌شود

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۹
کد مطلب: 1765553
جهاد تبیین بدون حمایت از قربانیان تروریسم کامل نمی‌شود

دبیرکل شورای علمای عراق، در نشست بررسی حقوقی جنایات گروه‌های تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین گفت: حمایت از حقوق بشر و روشن‌کردن حقانیت جبهه حق برای قربانیان تروریسم از ارکان اصلی این جهاد است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـ ابناـ از فارس، آیت‌الله شیخ یوسف ناصری، در حاشیه نشست «بررسی حقوقی ابعاد بین‌المللی جنایات گروه‌های تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) اظهار کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌ویژه آنکه رهبر معظم انقلاب بارها بر جهاد تبیین تأکید کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق بشر افزود: باید حقانیت جبهه حق برای قربانیان تروریسم روشن شود، زیرا برخی دیر متوجه می‌شوند که قربانی شده‌اند.

آیت‌الله ناصری عدالت را فراتر از تبیین قوانین دانست و گفت: اجرای صحیح قوانین و هدایت افراد بخشی از عدالت است. بسیاری تحت تأثیر رسانه‌های دشمن به سمت تروریسم کشیده شده‌اند و باید با عطوفت و آگاهی به وطن و فرهنگ خود بازگردانده شوند، حتی در صورت لزوم با عفو.

وی بر ضرورت فرهنگ حقوقی فراگیر تأکید کرد و افزود: این فرهنگ باید هم برای خودمان و هم برای کسانی که تحت تأثیر رسانه‌های دشمن قرار گرفته‌اند ایجاد شود.

دبیرکل شورای علمای عراق همچنین با اشاره به حضور اعضای سابق گروه‌های تروریستی که مسیر درست را یافته‌اند، گفت: این همایش‌ها باید در آینده در ابعاد گسترده‌تر و بین‌المللی برگزار شوند تا اعضای توبه‌کار به مسیر حق هدایت شوند.

پایان پیام/

حجت کهیاری

