به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـ ابناـ از فارس، حجتالاسلام صفدرالهیراد در نشست سیاسی که با محوریت دستاوردهای رابطه با آمریکا به مناسبت ارتحال علامه مصباح یزدی(ره)، با حضور جمعی از دانشجویان و مسئولان در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد، با اشاره به بیانات علامه مصباح یزدی درباره اهمیت کار عمیق فکری اظهار کرد: علامه مصباح برای تفسیر موضوعی، بیش از پانصد بار کل قرآن کریم را مرور کرده بود؛ این نشاندهنده جدیت و عمق در کار تبیینی است.
وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: برخی افراد دارای مرجعیت فکری در حوزه جهاد تبیین، آنگونه که باید به وظیفه خود عمل نمیکنند و این خلأ موجب بلااستفاده ماندن ظرفیتهای فرهنگی کشور شده است.
این استاد حوزه با تأکید بر ضرورت شبکهسازی میان اعضای طرح ولایت خاطرنشان کرد: این ارتباط میتواند سطح انگیزشی و فکری جهاد تبیین را ارتقا دهد و مسئله تبیین را در سطح کشور گسترش دهد.
حجت الاسلام الهیراد همچنین با اشاره به آیات ۲۲ و ۲۳ سوره مجادله گفت: حتی اگر دشمنان خدا از بستگان درجه یک باشند، مؤمن حق ندارد با آنان مودت داشته باشد؛ وفاداری به خدا و رسول اولویت اصلی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کمتوجهی به سرمایههای انسانی انقلاب تصریح کرد: جوانان تربیتیافته انقلاب ظرفیتهای راهبردی کشور هستند اما در عرصه جهاد تبیین بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرند.
استاد حوزه الهیراد در ادامه به نگاه رهبر انقلاب در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: ما در موضوع زن از غرب طلبکار هستیم؛ باید کار فرهنگی عمیق انجام شود تا جامعه درک کند غرب چه آسیبی به کرامت زن وارد کرده است.
و در پایان تأکید کرد: دانشگاهها باید با بهرهگیری از نیروهای انقلابی و ایجاد شبکههای فکری مبتنی بر اندیشههای رهبر معظم انقلاب، بهصورت فعال و هدفمند در حوزه جهاد تبیین و مسائل فرهنگی با دانشجویان کار کنند.
