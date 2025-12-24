جنایت علیه مسلمانان هند؛ پرسشی که به تعلیق استاد دانشگاه انجامید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه «جامعه ملی اسلامیه» (Jamia Millia Islamia) در شهر «دهلی نو» پایتخت هند، یکی از استادان ارشد خود را به‌دلیل طرح پرسشی درباره «جنایت‌ها علیه اقلیت مسلمان در هند» در امتحان پایان‌ترم مقطع کارشناسی، به حالت تعلیق درآورد و روند انضباطی علیه او را آغاز کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پرسشی با عنوان «درباره جنایت‌ها علیه اقلیت‌های مسلمان در هند با ذکر مثال مناسب بحث کنید» در امتحان نیمسال اول رشته «مددکاری اجتماعی» (B.A. Hons Social Work) در سال ۲۰۲۵، در درسی با عنوان «مسائل اجتماعی در هند» مطرح شد. این آزمون روز یکشنبه برگزار شده بود.

بر اساس اعلام رسمی دانشگاه، «پروفسور ویرِندرا بالاجی شاهاره» (Virendra Balaji Shahare)، استاد گروه مددکاری اجتماعی، طراح این پرسش بوده و پس از آن، به‌طور فوری از سمت خود تعلیق شده است. همچنین دانشگاه اعلام کرده است که در این پرونده، درخواست ثبت شکایت رسمی (FIR) نزد پلیس نیز انجام خواهد شد.

در حکم صادرشده از سوی دفتر ثبت و امور اداری دانشگاه آمده است که تعلیق این استاد تا پایان بررسی‌های کمیته تحقیق ادامه خواهد داشت. طبق این دستور، محل خدمت اداری وی در دوره تعلیق «دهلی نو» تعیین شده و او بدون دریافت مجوز قبلی اجازه ترک این شهر را ندارد.

در مقابل، یک تشکل دانشجویی با نام «جنبش برادری» (The Fraternity Movement) در دانشگاه جامعه ملی اسلامیه، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری تعلیق این استاد شد. این گروه اعلام کرد که پرسش مطرح‌شده، طرحی انتقادی درباره واقعیت‌های اجتماعی مرتبط با وضعیت اقلیت مسلمان در هند بوده و برخورد مدیریت دانشگاه، نقض آشکار آزادی علمی و دانشگاهی است.

در این بیانیه آمده است که اگر دانشگاهی با پیشینه هویت اسلامی و سابقه مقاومت فکری، امکان پرداختن صادقانه به مسائل اجتماعی را نداشته باشد، عملاً فضای دانشگاهی به ابزاری برای سرکوب اندیشه بدل می‌شود. این تشکل دانشجویی، تصمیم دانشگاه برای تعلیق استاد و پیگیری قضایی را اقدامی نگران‌کننده در قبال طرح مسائل مرتبط با حقوق اقلیت‌های مسلمان توصیف کرده است.

