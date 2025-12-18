شکایت رسمی فعالان هندی از وزیر بیهار درپی هتاکی به حجاب زن مسلمان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو فعال اجتماعی مسلمان در شهر «حیدرآباد» هند با ثبت شکایت رسمی در پلیس، خواستار پیگرد قانونی «نیتیش کومار»، وزیر ارشد ایالت «بیهار»، بهدلیل پایین کشیدن نقاب یک زن پزشک مسلمان در مراسمی رسمی شدند.
این حادثه روز ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر «پاتنا» (مرکز ایالت بیهار در شرق هند) و در جریان مراسم اعطای احکام استخدام بیش از ۱۲۰۰ پزشک طب سنتی «آیوش» رخ داد. ویدئویی که بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نشان میدهد نیتیش کومار با اشاره به پوشش صورت یک زن مسلمان، نقاب او را پایین میکشد.
«خالده پروین» از فعالان اجتماعی، با مراجعه به کلانتری «لانگرهوز» در حیدرآباد، خواستار ثبت پرونده قضایی شد و این اقدام را نقض آشکار حریم خصوصی، کرامت انسانی و آزادی دینی دانست. وی تأکید کرد چنین رفتاری از سوی یک مقام عالیرتبه دولتی، نقض اصول قانون اساسی هند بهویژه حق کرامت و آزادی مذهب است.
در شکایتی جداگانه، «لبنی سَرورَت» نیز با مراجعه به پلیس شهری دانشگاه عثمانیه، خواستار ثبت شکایت رسمی و ارسال پرونده به پاتنا شد. وی رسانهای شدن گسترده این صحنه را عامل تشدید تحقیر عمومی دانست و بر لزوم حفظ و صیانت از شواهد ویدئویی تأکید کرد.
گفتنی است سازمان عفو بینالملل و تعدادی از مقامات هندی این اقدام را پیشتر بهشدت محکوم کرده بودند.
این شکایتها بار دیگر نگرانیها درباره روند فزاینده نقض حقوق دینی مسلمانان، بهویژه زنان محجبه، و مصونیت عملی مقامات سیاسی در هند را برجسته کرده است؛ روندی که منتقدان آن را نشانهای از فشار ساختاری علیه اقلیت مسلمان در این کشور میدانند.
