هفت نفر در انفجار مسجدی در شمال شرقی نیجریه جان باختند

رسانه‌های نیجریه گزارش دادند که این حمله در مسجد مرکزی منطقه گامبارو در بورنو، در حالی که نمازگزاران برای نماز عصر جمع شده بودند، رخ داد و افزودند که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شد.

به گفته شاهدان عینی، این انفجار در داخل مسجدی مملو از نمازگزاران در بازار گامبورو در مایدوگوری رخ داده است.

تعداد مجروحان بلافاصله مشخص نشد، اما شاهدان گفتند که چندین نفر زخمی برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. تصاویر ویدئویی همچنین افرادی را نشان می‌دهد که غرق در خون هستند و برخی دیگر پس از انفجار روی زمین افتاده‌اند.