هفت نفر در انفجار مسجدی در شمال شرقی نیجریه جان باختند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانههای محلی، در انفجاری که روز چهارشنبه در مسجدی در مایدوگوری، مرکز ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریه رخ داد، هفت نفر کشته شدند.
رسانههای نیجریه گزارش دادند که این حمله در مسجد مرکزی منطقه گامبارو در بورنو، در حالی که نمازگزاران برای نماز عصر جمع شده بودند، رخ داد و افزودند که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شد.
به گفته شاهدان عینی، این انفجار در داخل مسجدی مملو از نمازگزاران در بازار گامبورو در مایدوگوری رخ داده است.
تعداد مجروحان بلافاصله مشخص نشد، اما شاهدان گفتند که چندین نفر زخمی برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. تصاویر ویدئویی همچنین افرادی را نشان میدهد که غرق در خون هستند و برخی دیگر پس از انفجار روی زمین افتادهاند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما این منطقه هر از گاهی شاهد حملات مشابهی از سوی سازمان تروریستی بوکوحرام بوده است.
از سال ۲۰۰۹، خشونتهای بوکوحرام بیش از ۲۰ هزار نفر را در نیجریه کشته و میلیونها نفر را آواره کرده است. از سال ۲۰۱۵، این گروه حملاتی را در کشورهای همسایه مانند کامرون، چاد و نیجر نیز انجام داده است.
بوکوحرام یک گروه مسلح نیجریهای است که در ژانویه ۲۰۰۲ تأسیس شد. این گروه طرفدار اجرای دقیق قوانین اسلامی در همه ایالتها، از جمله ایالتهای عمدتاً مسیحی جنوبی است. در مارس ۲۰۱۵، این گروه با گروه تروریستی داعش بیعت کرد.
............
پایان پیام
نظر شما