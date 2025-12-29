به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم یادبود شیخ حمزه لاوال، روحانی شیعه نیجریه‌ای با حضور جمعی از اساتید، مبلغان و محبان مکتب اهل‌بیت(ع) در شهر کادونای نیجریه برگزار شد.

شیخ حمزه لاوال از اندیشمندان و فعالان شیعی در نیجریه بود که به واسطه تألیف و تبلیغ، نقشی ماندگار در نشر معارف اهل بیت(ع) در نیجریه ایفا نمود.

این اندیشمند شیعی علاوه بر فعالیت‌های علمی و تبلیغی، مسئولیت مرکز فرهنگی ثقلین را بر عهده داشت.

شیخ حمزه لاوال در سن ۵۹ سالگی درگذشت و از او پنج فرزند به یادگار مانده است.

.

..........................

پایان پیام