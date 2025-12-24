  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | دوست‌نامه...

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۸
کد مطلب: 1765807
منبع: ابنا
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی‌ و یکم: دوست‌نامه.

«با کسی که درشتی می‌کند، نرمی کن تا او نیز با تو نرمی کند.»
«با دشمن خود احسان کن زیرا یکی از دو پیروزی شیرین از آن تو خواهد شد: انتقام یا گذشت.»
«اگر قصد گسستن از دوست خود داری، جایی برای آشتی باقی بگذار.»
اینها تک‌جمله‌های نویسنده‌ای معاصر نیست!

