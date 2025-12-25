به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عراقی پیش‌بینی کردند که صادرات گاز ایران به عراق طی یک هفته آینده از سر گرفته خواهد شد.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از مسئولان وزارت برق عراق گزارش داد که ایران هنوز زمان مشخصی برای ازسرگیری صادرات گاز به عراق تعیین نکرده است. با این حال، مهندس علی نوری از وزارت برق در گفت‌وگو با این خبرگزاری ابراز امیدواری کرد که جریان گاز طی یک هفته آینده دوباره برقرار شود.

نوری توضیح داد: «توقف صادرات به دلیل افزایش تقاضا در داخل ایران رخ داد که باعث کاهش میزان گاز صادراتی شد.»

مسئولان بخش برق عراق اعلام کردند که نیاز این کشور به انرژی در ساعات اوج مصرف زمستانی به حدود ۴۸ هزار مگاوات می‌رسد، در حالی که تولید داخلی تنها نزدیک به ۲۷ هزار مگاوات است؛ همین امر عراق را ناگزیر به واردات انرژی برای جبران کمبود می‌کند.

وزارت برق عراق روز گذشته اعلام کرده بود که جریان گاز ایران به دلیل تعطیلی برخی واحدهای تولید و کاهش بار در واحدهای دیگر متوقف شده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که قطع گاز ایران موجب از دست رفتن حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ مگاوات از توان شبکه برق عراق شده است. این وزارتخانه افزود که طرف ایرانی طی یک پیام رسمی توقف کامل صادرات گاز را به دلیل شرایط اضطراری اطلاع داده است.

ایران حدود یک‌سوم تا ۴۰ درصد نیاز عراق به گاز و برق را تأمین می‌کند.

.............................

