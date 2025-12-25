به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موضوع «عادیسازی» بهسرعت به یک جدال سیاسی شدید در عراق تبدیل شد؛ جایی که نخستوزیر این کشور تأکید کرد چنین مفهومی اساساً در عراق مطرح نیست، در حالی که شخصیتهای برجسته سیاسی نیز با صراحت مخالفت خود را با ورود این واژه به عرصه سیاسی اعلام کردند.
این واکنشها پس از خطابهای از سوی «لوئیس رافائل ساکو» پاتریارک کلدانی، در شامگاه چهارشنبه طی مراسم عشای ربانی کریسمس مطرح شد؛ سخنی که بهگونهای برداشت شد که وی خواستار «عادیسازی» با رژیم صهیونیستی است.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، همان روز تصریح کرد که واژه «عادیسازی» در قاموس عراق وجود ندارد، زیرا این واژه به یک «کیان اشغالگر» اشاره دارد.
اظهارات السودانی پاسخی مستقیم به سخنان ساکو بود که بدون ذکر نام اسرائیل از «تطبیع» سخن گفت؛ واژهای که در ادبیات سیاسی عربی به معنای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی شناخته میشود.
در همین زمینه، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، واکنشی تند نشان داد و یادآور شد که قانون عراق عادیسازی با اسرائیل را جرمانگاری کرده است. وی تأکید کرد که هیچ جایگاهی برای عادیسازی و مشروعیتبخشی به آن در عراق وجود ندارد و از نهادهای مسئول خواست وظایف قانونی خود را انجام دهند.
ایوان فائق جابرو، وزیر مهاجران و آوارگان عراق، نیز مخالفت قاطع خود را با هرگونه موضع یا سخنی که به عادیسازی با رژیم صهیونیستی دعوت کند یا آن را توجیه نماید، اعلام کرد. او که مسیحی است، گفت: «چنین دیدگاههایی بیانگر موضع ملت عراق نیست و اراده واقعی همه اقوام و مذاهب کشور را بازتاب نمیدهد.»
جابرو در صفحه فیسبوک خود افزود: «عراق، دولت و ملت، همواره بر موضع ثابت خود در حمایت از قضیه عادلانه فلسطین و مخالفت با اشغالگری و تجاوز پایدار بوده است؛ این موضع از اصول ملی و انسانی و تعهد تاریخی به حق و عدالت سرچشمه میگیرد.» وی همچنین از موضع ثابت نخستوزیر در رد دعوتهای عادیسازی تقدیر کرد.
در مقابل، پاتریارکی کلدانی توضیحی درباره سخنان ساکو ارائه داد و اعلام کرد که منظور وی از «عادیسازی» در مراسم کریسمس، «لزوم عادیسازی همه با عراق» بوده است، نه با کشور دیگری؛ زیرا «ابراهیم عراقی است و عراق سرزمین ادیان و پیامبران بسیار بوده است.»
یادآوری میشود که عراق در سال 2022 (1401 شمسی) قانونی را تصویب کرد که عادیسازی با اسرائیل را جرم میداند. طبق ماده ۴ قانون شماره ۱ سال 2022، هر فردی که به رژیم صهیونیستی سفر کند یا به سفارتها و مؤسسات آن در هر نقطه جهان مراجعه یا با آنها ارتباط برقرار کند، به حبس ابد یا حبس موقت محکوم میشود. همچنین ماده ۵ همین قانون، مجازات اعدام یا حبس ابد را برای هر فردی که در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر حوزهها با اسرائیل رابطه برقرار کند، مقرر کرده است.
