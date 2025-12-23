به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت برق عراق اعلام کرد که جریان انتقال گاز ایران به این کشور به‌طور کامل متوقف شده و برای عبور از این بحران تا زمان ازسرگیری صادرات گاز، اقدامات جایگزین در نیروگاه‌های تولید برق در دستور کار قرار گرفته است.

«احمد موسی» سخنگوی وزارت برق عراق، توضیح داد که قطع گاز وارداتی از ایران باعث از دست رفتن حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ مگاوات برق در شبکه سراسری شده است. این کاهش در نتیجه توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی و اعمال محدودیت بار در برخی دیگر از نیروگاه‌ها رخ داده و به‌طور مستقیم بر ساعات تأمین برق تأثیر گذاشته است. وزارت برق عراق برای مدیریت شرایط، تدابیر موقتی را تا زمان بازگشت جریان گاز اتخاذ کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت برق عراق، طرف ایرانی با ارسال یک نامه رسمی، وزارت برق عراق را از توقف کامل انتقال گاز به دلیل شرایط اضطراری مطلع کرده است. این وزارتخانه با هماهنگی وزارت نفت عراق به استفاده از سوخت جایگزین داخلی برای تأمین نیاز نیروگاه‌های برق روی آورده است.

موسی تأکید کرد که تولید برق همچنان تحت کنترل است و نیروگاه‌ها علی‌رغم تأثیرپذیری برخی واحدها از کمبود گاز، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وزارت برق عراق برای عبور از اوج مصرف زمستانی، از پیش با انجام عملیات تعمیر، بازسازی و توسعه در نیروگاه‌های تولید برق آماده‌سازی‌های لازم را انجام داده است. هماهنگی با وزارت نفت عراق برای جبران نیاز داخلی این کشور تا زمان بازگشت گاز وارداتی ادامه دارد.

شایان ذکر است که عراق در تولید برق به نیروگاه‌های حرارتی و گازی متکی است که با نفت و گاز داخلی کار می‌کنند و در کنار آن، بخشی از گاز مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند. این در حالی است که دولت عراق همچنان در تلاش است تا گازهای همراه استخراج نفت را به‌طور کامل جمع‌آوری و بهره‌برداری کند و از سوزاندن آن‌ها در فضای باز جلوگیری کند.

عراق پس از روسیه و ایران، سومین کشور جهان از نظر میزان سوزاندن گازهای همراه نفت به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های بانک جهانی، میزان گاز سوزانده‌شده در عراق در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب بوده است.

