به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام شبیر حسن میثمی، دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان، به مناسبت سالروز ولادت محمد علی جناح اظهار داشت: جنبش و نهضت قائد اعظم محمد علی جناح در شبهقاره هند و پاکستان، مسلمانان را به نعمتی بزرگ همچون پاکستان مفتخر ساخت. این کشور که بر پایه شعار «لا اله الا الله» بنیان نهاده شد، حاصل تلاش و مبارزه مشترک همه مسلمانان است.
وی با تأکید بر لزوم شکرگزاری در برابر این نعمت الهی افزود: باید خداوند متعال را شاکر باشیم که رهبری همچون محمد علی جناح را به ما عطا کرد؛ رهبری که با تلاش و مجاهدت خود، یک دولت مستقل و آزاد را برای مسلمانان به ارمغان آورد.
به گفته وی، اندیشه علامه محمد اقبال و مبارزات سیاسی و راهبردی محمد علی جناح همچنان موجب هراس دنیای غرب از پاکستان است.
شبیر حسن میثمی در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده کنونی جهان تصریح کرد: جامعه جهانی امروز با بحرانها و مشکلات متعددی روبهروست که ریشه اصلی آنها، وجود یک رژیم صهیونیستی غاصب و شیطانی است.
وی خاطرنشان کرد: دوراندیشی محمد علی جناح در این زمینه همچنان مورد اذعان همگان است؛ چرا که ایشان درباره این رژیم غاصب تصریح کرده بودند: اسرائیل یک دولت نامشروع است که بهزور در قلب امت اسلامی کاشته شده و پاکستان هرگز آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
این عالم شیعه پاکستان تأکید کرد: این دیدگاهها نشان میدهد که قائد اعظم شخصیتی بزرگ، جهانی و آیندهنگر بود. مشکلات کنونی پاکستان، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه خارجی، باید با رجوع به اندیشه، بینش و سبک سیاستورزی قائداعظم(ره) حلوفصل شود.
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان همچنین با اشاره به مواضع صریح بنیانگذار پاکستان درباره آزادیهای دینی گفت: قائد اعظم با اعلام آشکار آزادی مذهبی برای همه اقشار جامعه، بهروشنی تأکید کردند که هرگونه محدودیت بر آزادی دینی افراد، جرم قانونی و مغایر با قانون اساسی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت پاکستان باید با الهام از افکار و رهنمودهای محمد علی جناح، در مسیر وحدت ملی گام بردارد و برای ریشهکن کردن بیقانونی، فقر، تنگدستی و سایر مشکلات و چالشها تلاش کند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما