اعتراف مقامات صهیونیستی به قدرت سایبری ایران + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی به صراحت به گستردگی و شدت جنگ سایبری ایران علیه رژیم صهیونیستی اذعان کردند.

«گیل مسینگ»، رئیس ستاد یکی از شرکت‌های امنیت سایبری این رژیم اعلام کرد: ایران تصمیمی استراتژیک برای آغاز جنگ سایبری تمام‌عیار علیه اسرائیل گرفته و با بسیج منابع گسترده از نقاط مختلف جهان، حملات سنگین و سازمان‌یافته‌ای را انجام می‌دهد.

همچنین بابک اسحاقی، خبرنگار شبکه ۱۳ عبری، با اذعان بر موفقیت هکرهای ایرانی گفت: آن‌ها توانسته‌اند به اماکن فوق‌حساس و افراد بسیار مهم دسترسی پیدا کنند؛ موفقیتی که بازتاب گسترده‌ای در داخل ایران داشته است.

