به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس حزب نهضت جعفریه پاکستان، بهمناسبت سالروز تولد محمدعلی جناح اظهار داشت که بدون عملی کردن افکار و تعلیمات «قائد اعظم»، مقابله با چالشهای پیش روی پاکستان ممکن نیست و برای آیندهای روشن، کل ملت باید متحد شده و به مبارزهای مسالمتآمیز بپردازد.
وی در پیام خود تأکید کرد که «قائد اعظم» محمدعلی جناح برای برپایی کشوری آزاد، مستقل و ایدئولوژیک، با تلاش خستگیناپذیر، صداقت و بصیرت سیاسی مبارزه کرد و امروز مسئولیت حفظ امنیت، ثبات و بقای این کشور نه تنها بر دوش دولت، بلکه بر عهده هر شهروند است.
انتقاد شدید از نابرابری طبقاتی و نبود عدالت در پاکستان
وی با ابراز تأسف از مشکلات جدی مانند شکاف طبقاتی، نابرابری و نبود عدالت گفت: علت اصلی این مسائل، شیوه نادرست حکومتداری، سیاستهای غیرجدی و غفلت حاکمان از وظایف قانونی و اخلاقی خود است که نتیجه آن را مردم عادی میپردازند.
ساجد علی نقوی تأکید کرد که برای تقویت داخلی، استحکام و رفاه پاکستان، باید با اخلاص کامل به افکار و تعلیمات بنیانگذار پاکستان عمل شود، نظام دولتی عادلانه و شفاف گردد، حاکمیت قانون برقرار شود و حفاظت از حقوق اساسی مردم در هر شرایطی تضمین گردد.
اتحاد ملی؛ تنها راه غلبه بر چالشهای داخلی و خارجی
رئیس حزب نهضت جعفریه پاکستان اظهار داشت که اتحاد ملی، مبارزه مسالمتآمیز و مسئولیت جمعی، تنها مسیری است که با پیمودن آن میتوان به طور مؤثر با چالشهای داخلی و خارجی مقابله کرد و پایههای کشوری قدرتمند، باوقار و خودکفا را ـ مطابق با آرمانهای بنیانگذار پاکستان ـ بنا نهاد.
