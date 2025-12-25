کنفرانس «خاتون جنت(س)» در پاکستان؛ تأکید علمای شیعه بر وحدت اسلامی و مقابله با تضعیف هویت دینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت جماعت اهل حرم پاکستان و به میزبانی جامعۀ نعیمیه اهلسنت پاکستان، کنفرانس «خاتون جنت(س)» برگزار شد. این رویداد با حضور جمعی از علمای شیعه، با محوریت بازخوانی سیرۀ حضرت فاطمۀ زهرا(س)، تقویت همبستگی اسلامی و ضرورت ایستادگی در برابر پروژههای هدفمند تضعیف ارزشهای دینی همراه بود.
در این کنفرانس، حجتالاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، با قدردانی از برگزارکنندگان، فضای حاکم بر نشست را عامل تقویت ایمان و تحکیم وحدت امت اسلامی دانست.
وی تأکید کرد که ترویج عملی سیرۀ حضرت زهرا(س) میتواند به بیداری شعور جمعی مسلمانان و حفظ انسجام آنان در شرایط حساس کنونی کمک کند.
سید ساجد علی نقوی با هشدار نسبت به تلاشهای سازمانیافته برای تضعیف تمدن و هویت اسلامی، مقابله با این روندها را نیازمند الهامگیری جدی از شخصیت و آموزههای حضرت فاطمه زهرا(س) دانست.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان همچنین از ضعف ساختارهای رسمی در تربیت دینی نسل جوان انتقاد کرد و نقش مدارس دینی و برگزاری نشستهای فکری را مهم اما ناکافی خواند و خواستار توجه جدی حاکمیت به این مسئولیت شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اتحاد میان مذاهب اسلامی، احترام متقابل به مقدسات و طرح اختلافات در چارچوبی علمی و اخلاقی تأکید کرد و افزود اختلافات مذهبی در پاکستان ریشۀ مردمی ندارد.
این کنفرانس در پایان با برگزاری مراسم دستاربندی طلاب جامعۀ نعیمیه توسط علمای شیعه از جمله حجتالاسلام راجا ناصر جعفری دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین، به کار خود پایان داد؛ اقدامی نمادین که بهعنوان جلوهای عملی از وحدت اسلامی مورد توجه حاضران قرار گرفت.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما