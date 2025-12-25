به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق عراق خواستار تحقیق درباره مروجان عادیسازی روابط با اسرائیل شد و تاکید کرد اصول عراق، عادیسازی روابط با اسرائیل و مشروعیت دادن به آن را تحت هیچ عنوانی بر نمیتابد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، شیخ خزعلی در یادداشتی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد نوشت، در مقطعی که حساسیت تصمیم گیری ملی به اوج خود رسیده است، فراخوانهای عادیسازی روابط که از سوی هر نهاد یا شخصیتی ــ حتی آنهایی که زیر عناوینی مانند «دین ابراهیمی» مطرح میشوند ــ صادر میگردد، محکومیت آشکار و شگفتی عمیقی را برمیانگیزد. چرا که این فراخوانها نقض صریح قانون جرمانگاری عادیسازی در عراق است و با اصول ملی و اراده ملت در تضاد است.
وی افزود: مواضع و اظهاراتی که در این چارچوب مطرح شده، مستلزم پاسخگویی قانونی روشن و اجرای تحقیقی حرفهای و شفاف علیه هر کسی است که این دعوتها را ترویج یا توجیه یا در برابر آنها سکوت میکند؛ زیرا چنین رفتارهایی تعرض به تصمیم حاکمیتی و بیاعتنایی به حساسیت این پرونده به شمار میرود.
شیخ خزعلی تأکید کرد: اصول بنیادین عراق عادیسازی و مشروعیت بخشیدن به آن را چه تحت عنوان «دین ابراهیمی» و چه تحت هر عنوان دیگری، نمیپذیرد.
