توافق نظامی یونان با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط ستاد کل ارتش یونان منتشر شد، آمده است که این کشور با دولت قبرس (یونانی‌نشین در جنوب قبرس) و با رژیم اسرائیل توافق‌نامه‌های نظامی منعقد کرده است.

در این بیانیه توضیح داده شده است که یونان یک «طرح اقدام مشترک» را هم با دولت قبرس و هم با رژیم اسرائیل امضا کرده و همچنین یک «برنامه همکاری دفاعی» را با تل‌آویو برای سال ۲۰۲۶ امضا کرده است.

طبق این بیانیه، این توافق‌نامه‌ها شامل انجام مانورها بین واحدهای مختلف، سازماندهی آموزش مشترک نیروهای ویژه، برگزاری جلسات سطح بالا و همچنین مشورت بین طرفین در مورد مسائل مورد علاقه متقابل می‌شود.

در این بیانیه آمده است که این توافق‌نامه‌ها همکاری نظامی بین سه طرف را افزایش خواهد داد.

اعلام این توافق‌ها پس از نشست سه‌جانبه‌ای صورت می‌گیرد که بین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان و نیکوس کریستودولیدس، رهبر دولت قبرس یونانی‌نشین در جنوب قبرس انجام شد.

