فردی در مسجد الحرام خودش را از طبقات فوقانی به زمین پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی ویژه امنیت مسجدالحرام عصر روز پنج‌شنبه به حادثه پرتاب کردن یک شخص از طبقات فوقانی مسجدالحرام رسیدگی کرد.

به گزارش عکاظ، بر اساس گزارش‌های اولیه، این فرد خود را از طبقات بالایی به پایین پرتاب کرده است و در این میان، یکی از مأموران امنیتی حاضر در صحنه، در اقدامی فداکارانه تلاش کرد تا از برخورد مستقیم و شدید این شخص با زمین جلوگیری کند که در پی این تلاش، خود نیز دچار مصدومیت شد.

نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و هر دو نفر را جهت دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم به بیمارستان منتقل کردند.

مقامات امنیتی عربستان اعلام کردند: اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم برای روشن شدن ابعاد و علت این حادثه در حال تکمیل است.

