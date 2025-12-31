مسجدالحرام؛ آغاز دورۀ زمستانی و تخصصی حفظ قرآن با امکان حضور زائران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه زمستانی حفظ و مرور قرآن کریم در مسجدالحرام، در شهر مکه، برای سال ۱۴۴۷ هجری قمری آغاز شد. این دوره آموزشی قرآنی با نظارت «رئیس امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی»، شیخ دکتر «عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس» برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد محیطی منظم برای تعمیق ارتباط قرآن‌آموزان با قرآن کریم و تقویت مهارت‌های حفظ، تلاوت و تجوید است.

بر اساس اعلام این نهاد، برنامه زمستانی ویژه بانوان و آقایان ۱۵ سال به بالا بوده و امکان ثبت‌نام برای ساکنان عربستان سعودی، زائران بین‌المللی و بازدیدکنندگانی که در ایام برنامه در این کشور حضور دارند، فراهم است. تمامی دوره‌ها به زبان عربی ارائه می‌شود و تسلط اولیه به زبان عربی شرط اصلی پذیرش برای حضور در کلاس‌ها است.

این دوره از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ ماه رجب ۱۴۴۷ هـ.ق و هر روز از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ پیش از ظهر در بخش توسعه ملک فهد مسجدالحرام، طبقه اول، برگزار می‌گردد. شرکت‌کنندگان می‌توانند بر اساس سطح خود یکی از سه مسیر آموزشی «حفظ»، «مرور» یا «تلاوت با تمرکز بر تجوید» را انتخاب کنند. پذیرش نهایی منوط به گذراندن مصاحبه حضوری و سنجش میزان آشنایی متقاضی با قرآن و زبان عربی است.

مسئولان بر لزوم پایبندی داوطلبان به انضباط دوره و حضور کامل در تمامی جلسات تأکید کرده‌اند. در پایان دوره، به قرآن‌آموزان موفق «گواهی پایان‌دوره» اعطا می‌شود. این برنامه قرآنی بخشی از فعالیت‌های سالانه مسجدالحرام برای ترویج فرهنگ قرآنی در جهان اسلام به شمار می‌رود.

