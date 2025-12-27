قدردانی از اقدام انسانی نیروی امنیتی عربستان در صحن مطاف مسجد الحرام

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «عبدالرحمن السدیس» رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی، از اقدام انسانی نیروی امنیتی که مانع پرتاب شدن فردی از طبقات بالای صحن مطاف مسجدالحرام شد، قدردانی کرد.

السدیس تأکید کرد که این رفتار نشان‌دهنده سطح بالای تعامل و اهتمام نیروهای امنیتی و خدمتگزاران حرمین شریفین است.

وی در سخنانی تصویری که از طریق شبکه «الإخباریة» عربستان در پلتفرم «ایکس» منتشر شد، گفت: «برادران مسلمان را به بزرگداشت حرمت حرمین شریفین و رعایت آداب آن فرا می‌خوانم؛ این دو مکان برای عبادت و طاعت هستند و جایز نیست انسان به خود آسیب برساند یا دست به خودکشی بزند، چرا که این کار از گناهان کبیره است.»

السدیس افزود: «زائران و معتمرین باید مشغول عبادت و طاعت باشند و از هر چیزی که صفای این مکان معنوی را برهم زند دوری کنند.»

او همچنین از تلاش نیروی امنیتی که توانست پیش از وقوع آسیب، حادثه را مهار کند، قدردانی کرد و گفت: «این اقدام نشان‌دهنده آموزش‌های نیروهای امنیتی و تلاش‌های حکومت در خدمت به زائران حرمین شریفین است.»

وزارت کشور عربستان اعلام کرد که این نیروی امنیتی «ریان آل احمد» نام دارد و وزیر کشور با او تماس گرفته تا از وضعیت سلامتی‌اش پس از آسیب دیدگی مطمئن شود.

