به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بار دیگر تمرینات نظامی خود با استفاده از سلاحها و مهمات جنگی در میدان تیر پایگاه «عینالاسد» در غرب استان را از سر گرفتهاند؛ اقدامی که با وجود هشدارهای مکرر نهادهای محیطزیست و بهداشت انجام میشود.
این منبع در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» تأکید کرد: «خطر جدیدی ساکنان مناطق غربی را تهدید میکند، زیرا استفاده مداوم از سلاحها و مهمات جنگی در تمرینات نیروهای آمریکایی در میدان تیر پایگاه عینالاسد در ناحیه البغدادی، موجب ثبت موارد آلودگی شده که احتمال ابتلا به بیماریهای سرطانی را افزایش داده است.»
وی افزود: «نیروهای آمریکایی دو روز در هفته را به اجرای تمرینات تیراندازی زنده و استفاده از هواپیماها، توپخانه و انواع سلاحها در میدان آموزش داخل پایگاه اختصاص میدهند، بدون آنکه هیچ اقدام بازدارندهای از سوی نهادهای مسئول برای جلوگیری از این تمرینات صورت گیرد؛ تمریناتی که سلامت ساکنان مناطق غربی را به شدت تهدید میکند.»
این منبع همچنین خاطرنشان کرد: «تمرینات نیروهای آمریکایی شامل بمباران هوایی اهداف فرضی و استفاده از سلاحهایی با امواج سرطانزا میشود و مسئولان امنیتی مستقر در پایگاه عینالاسد قادر به جلوگیری از این اقدامات خطرناک نیستند.»
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما