به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حیدر اللامی» عضو دفتر سیاسی جنبش النجباء امروز دوشنبه تأکید کرد که سلاح مقاومت هرگز علیه دولت عراق به کار گرفته نشده و تا زمانی که حضور نظامی آمریکا و ترکیه در خاک عراق ادامه دارد، امکان کنار گذاشتن آن وجود ندارد. وی تصریح کرد که جنبش النجباء بخشی از نظام سیاسی عراق است و در تقابل با آن قرار ندارد.

اللامی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» بیان داشت: «میان دو مفهوم حصر سلاح و نزع سلاح تفاوت وجود دارد، اما آمریکا و رسانه‌های وابسته به آن این دو را یکسان جلوه می‌دهند.» او افزود: «آنچه درباره خروج نیروهای آمریکایی گفته می‌شود دقیق نیست، بلکه صرفاً جابه‌جایی و تغییر موضع این نیروهاست.»

وی ادامه داد: «تداوم حضور نظامی آمریکا تهدیدی برای نظام و روند سیاسی عراق محسوب می‌شود و حضور گسترده نظامی ترکیه در خاک عراق نیز دلیل دیگری برای پایبندی به سلاح مقاومت به‌عنوان ابزار دفاع از نظام سیاسی است.»

عضو دفتر سیاسی النجباء خاطرنشان کرد: «سلاح این جنبش هیچ‌گاه علیه دولت یا نهادهای آن استفاده نشده، زیرا النجباء بخشی از نظام سیاسی و مدافع نهادهای آن است.»

او تأکید کرد: «مطالبات آمریکا برای خلع سلاح مقاومت بخشی از طرحی بزرگ‌تر علیه نیروهای آزادی‌بخش در منطقه، از جمله عراق، جنوب لبنان و یمن است. بنابراین جنبش النجباء تنها زمانی سلاح خود را کنار خواهد گذاشت که نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای به‌طور کامل از خاک عراق خارج شوند.»

