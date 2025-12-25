دو پرونده حساس در سفر فرستاده آمریکا به بغداد؛ با پیامی به چارچوب هماهنگی شیعیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع سیاسی و دولتی عراق، مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا به عراق، اوایل ژانویه به بغداد سفر خواهد کرد. هدف اصلی این سفر انتقال پیام‌های واشنگتن به رهبران ائتلاف حاکم موسوم به «چارچوب هماهنگی» درباره آینده روابط سیاسی و امنیتی دو کشور، نگاه آمریکا به دولت آینده عراق و پرونده محدودسازی سلاح در این کشور است؛ پرونده‌ای که واشنگتن مدت‌هاست بر آن فشار وارد می‌کند و مستقیماً گروه‌ها و جناح‌های نزدیک به ایران را هدف گرفته است.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که بیش از یک ماه و نیم از انتخابات پارلمانی عراق گذشته، اما به دلیل اختلافات عمیق میان جریان‌های شیعه، سنی و کرد، هنوز هیچ‌یک از روندهای قانون اساسی، از انتخاب رئیس پارلمان تا تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، تکمیل نشده است.

پیام واشنگتن به بغداد؛ سلاح خارج از دولت، خط قرمز روابط

طبق گزارش العربی الجدید، یک منبع دولتی در بغداد تأکید کرده نقش ساوایا صرفاً انتقال پیام‌های آمریکا خواهد بود و برخلاف برخی پرونده‌های منطقه‌ای، اختیار تصمیم‌گیری مستقیم درباره عراق را ندارد. با این حال، منابع نزدیک به «چارچوب هماهنگی» می‌گویند واشنگتن قصد دارد موضع خود را شفاف‌تر کند و هشدار دهد که ادامه همکاری‌های امنیتی و حمایت سیاسی ـ نظامی آمریکا منوط به پایان وضعیت دوگانه در عراق، به‌ویژه در موضوع سلاح گروه‌های مسلح است.

خلع سلاح کافی نیست؛ آمریکا خواستار اقدام «غیرقابل بازگشت» است

منابع سیاسی همچنین از نگرانی آمریکا نسبت به افزایش نفوذ گروه‌های همسو با ایران در دولت آینده خبر می‌دهند. به گفته این منابع، واشنگتن خلع سلاح این گروه‌ها را کافی نمی‌داند و بر خلع سلاحی «فراگیر، غیرقابل بازگشت و در چارچوبی ملی و الزام‌آور» تأکید دارد. خود ساوایا نیز اخیراً اعلام کرده که نیت خلع سلاح به‌تنهایی کافی نیست و باید به اقدام عملی منجر شود.

نخست‌وزیر آینده عراق زیر سایه وتوی غیررسمی آمریکا

در همین حال، برخی منابع به روابط کاری ساوایا با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، اشاره کرده‌اند و گفته‌اند این ارتباط پیش‌تر در پرونده آزادی الیزابت تسورکوف، شهروند اسرائیلی ربوده‌شده در عراق، شکل گرفته است. هم‌زمان، رهبران «چارچوب هماهنگی» نگران آن‌اند که در صورت تشدید فشار آمریکا، هدف اقدامات مستقیم واشنگتن قرار گیرند.

از سوی دیگر، بهاء العرجی، مشاور سیاسی دولت عراق، هرگونه حمایت رسمی آمریکا از نامزد مشخصی برای نخست‌وزیری را رد کرده، اما اذعان داشته که واشنگتن می‌تواند مسیر برخی نامزدها را مسدود کند. او هشدار داده در صورت ناتوانی «چارچوب هماهنگی» در توافق بر سر یک گزینه، بن‌بست سیاسی می‌تواند ماه‌ها ادامه یابد.

