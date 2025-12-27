به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بریتانیا، اقدامی جالب با عنوان «نه به نفرت / Cake not Hate» به ابتکار یک پدر انگلیسی و فرزند دوازده‌ساله‌اش توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند؛ پروژه‌ای که با هدف مقابله با اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی جریان‌های راست افراطی، از طریق پخش کیک و شیرینی در مساجد و مراکز مذهبی اجرا می‌شود. این حرکت از شهر پیتربورو (Peterborough) در شرق انگلستان آغاز شد و اکنون به دیگر شهرهای این کشور رسیده است.

دان هریس (Dan Harris) و پسرش جاش (Josh Harris) که مبتلا به اوتیسم بوده و به‌صورت غیرکلامی ارتباط برقرار می‌کند، هر هفته وقت خود را صرف پختن کیک و توزیع آن در مساجد می‌کنند. آنها تصاویر ویدئویی و گزارش‌های کوتاهی از این دیدارها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و هدف خود را «مقابله با نفرت از طریق مهربانی» عنوان می‌کنند.

آغاز این فعالیت پس از آن صورت گرفت که نمازگزاران یکی از مساجد پیتربورو در نماز صبح مورد آزار لفظی یک مهاجم قرار گرفتند و پلیس وی را به اتهام توهین دینی تحت پیگرد قانونی قرار داد. این حادثه دان هریس را بر آن داشت تا با حضور در مسجد و ابراز همبستگی، نشان دهد که جریان‌های نفرت‌پراکن نماینده اکثریت جامعه بریتانیا نیستند.

با وجود استقبال گرم مسلمانان و دیگر جوامع دینی، این خانواده در فضای مجازی با تهدید و اهانت از سوی جریان‌های راست افراطی مواجه شده‌اند. دان هریس می‌گوید که از نخستین روزهای انتشار فعالیتش، تلاش‌هایی برای پیدا کردن محل کار او و تهدیدهای مستقیم علیه او و فرزندش صورت گرفته است.

در مقابل، مساجد و مراکز دینی در لندن (پایتخت بریتانیا)، بیرمنگام، لوتن، لستر، کمبریج و دیگر شهرها از این پدر و پسر استقبال کرده و بسیاری از آنان جاش را در حال اهدای کیک به کودکان و نمازگزاران دیده‌اند. از جمله این مکان‌ها، مسجد مرکزی لندن در ریجنتس‌پارک و مسجد «ایست لندن» در وایت‌چپل بوده است.

دان می‌گوید که حضور در این مساجد برای او تجربه‌ای آرامش‌بخش بوده و رفتار صمیمانه مسلمانان با فرزندش، تصویری متفاوت از تصورات غلط جریان‌های افراطی به او نشان داده است. او تأکید دارد که در هر سفر، محبت و احترام جامعه مسلمان نسبت به کودکان و افراد دارای نیازهای خاص بیش از هر چیز توجهش را جلب کرده است.

طبق آمار رسمی وزارت کشور بریتانیا، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در این کشور با افزایش ۱۹ درصدی همراه بوده است. با این حال، فعالیت‌هایی مانند این پروژه، به گفته همراهان آن، می‌تواند نقشی هرچند کوچک در کاهش فضای نفرت‌آلود و ایجاد ارتباطات انسانی میان جوامع ایفا کند.

مشاهدات حاضران در این برنامه‌ها نشان می‌دهد که ارتباط صادقانه، رفتار محترمانه و حضور کودکانه جاش در کنار نمازگزاران، موجی از همدلی ایجاد کرده است؛ همدلی‌ای که به باور بسیاری از مخاطبان، پاسخی آرام اما موثر به فضاسازی گروه‌های افراطی به شمار می‌آید.

