به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی اسلامهراسانه در شهرستان اسکسِ انگلستان، جلوی دربِ خانۀ یک خانوادۀ مسلمان سر خوک انداخته شد. اعضای خانواده این حمله را کاملاً هدفمند علیه تنها خانواده مسلمان خیابان خود توصیف کردند.
یکی از اعضای این خانواده به خبرگزاری انگلیسی فایوپیلرز گفت که وقتی صبح زود متوجه سر خوک و خون جلوی در ورودی شد، فوراً با پلیس تماس گرفت. پلیس شهرستان اسکس سر خوک را جمعآوری و پرونده را به عنوان جرم ناشی از نفرت و اسلامستیزی ثبت کرد. تحقیقات پلیس شامل بررسی تصاویر دوربین مداربسته ادامه داشته اما تاکنون نتیجهای مستند به دست نیامده است.
این حادثه در حالی رخ داده که در منطقه اپینگ و اسکس بریتانیا اعتراضات راست افراطی علیه حضور مهاجران جریان دارد و برخی فعالان اسلامستیز، با نظریههای توطئهای مانند تصرف بریتانیا توسط مسلمانان از این اعتراضات برای ترویج ایدئولوژی افراطی خود استفاده میکنند.
طبق گزارش، جرائم و حملات اسلامستیزانه در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش چشمگیری داشته است. نمونههای اخیر شامل تهدید و حمله به مسلمانان در لندن، پورتسموث و دیگر شهرها، حمله به ایستگاههای مذهبی و تجمعات گسترده راست افراطی با شعارهای ضداسلام و ضدمهاجر میباشد.
همچنین، مساجد در سراسر اسکاتلند و انگلیس نیز برای مقابله با تهدیدها، تدابیر امنیتی خود را تشدید کردهاند.
