به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس بریتانیا روز جمعه ۲۴ اکتبر مردی را در مسجد دارالسلام در شهر پیتربوروی انگلیس بازداشت کرد که به مسلمانان حاضر در مسجد توهین می‌کرد، اسلام را «فرقه مرگ» می‌خواند و هتاکی‌هایی هم علیه پیامبر اسلام ص انجام داد. این مرد همچنین از تامی رابینسون، فعال شناخته‌شده راست‌گرای افراطی و اسلام‌ستیز، تمجید کرد و در حین بازداشت، پلیس و نمازگزاران را تهدید می‌کرد. سه مرد مسلمان به یک افسر پلیس زن در فرآیند کنترل او کمک کردند و و هیچ آسیبی به کسی وارد نشد.

پلیس پیتربورو اعلام کرد که مظنون همچنان در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد. آن‌ها همچنین از افزایش گشت‌های امنیتی در اطراف مساجد خبر دادند تا آرامش جامعه حفظ شود و تأکید کردند که این اقدام «یک مورد خاص» بوده و بخشی از فعالیت سازمان‌یافته‌ای نیست. عبدالمقدس چودری، رئیس شورای مشترک مساجد انگلیس، اعلام کرد که جامعه مسلمانان نگران است اما اجازه نخواهد داد عناصر افراطی راست‌گرا آن‌ها را تهدید کنند و تمامی خدمات مسجد طبق روال ادامه خواهد یافت.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که موج جرایم نفرت علیه مسلمانان در بریتانیا افزایش یافته است. نخست‌وزیر کیر استارمر روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ۱۰ میلیون پوند بودجه امنیتی اضافی برای مساجد و مراکز اسلامی اختصاص یافته است تا در برابر جرایم نفرت و حملات محافظت شوند و این بودجه بر مبلغ ۲۹.۴ میلیون پوند موجود برای سال جاری افزوده می‌شود.

