میزبانی حدود ۳۵۰ کانون فرهنگی هنری، از معتکفین در مساجد استان فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی با اعلام این خبر در خصوص هماهنگی برنامه‌های مراسم معنوی اعتکاف کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس، گفت: ایام اعتکاف از سیزدهم ماه رجب ولادت حضرت امیرالمومنین (ع) آغاز می‌شود و تا پانزدهم رجب مصادف با وفات حضرت زینب کبری (س) ادمه می‌یابد که در این خصوص کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با همکاری دیگر ارکان مسجد ضمن ثبت نام از اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان برای شرکت در این مراسم عبادی و خودسازی، در حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه‌های مختلف برای حضور معتکفین هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر اعتکاف‌های دانش‌آموزی و دانشجویی با حضور نوجوانان و جوانان رونق پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش‌های رسیده از ثبت نام‌ها، در جمع معتکفین نوجوانان و جوانان نیز حضور چشمگیر دارند که از این فرصت می‌توان برای جذب آنان به مساجد بهره برد.

وی همچنین یادآور شد: اعتکاف‌های مادر و فرزندی، پدر و فرزندی نیز برای تقویت پیوند بین اولیا و فرزندان تدارک دیده شده است که زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ایام را نیز برای خودسازی و تهذیب نفس فراهم می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با همکاری همه اصحاب، ارکان، خادمان مساجد و گروه‌های جهادی برای معتکفان برنامه‌های اجرا خواهد شد، اظهار داشت: ضمن اطلاع‌رسانی احکام و اعمال این ایام به معتکفین در فضای مجازی پیش از آغاز اعتکاف، شرح ادعیه، تفسیر قرآن کریم، حلقه‌های معرفتی و کتابخوانی با محوریت کتاب‌های منتشر شده در خصوص شهدا، سخنرانی‌های تبیینی و بصیرتی، پاسخگویی به سوالات، شبهات و استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، طلاب و روحانیون فعال در حوزه خانواده و ازدواج در برنامه‌های معتکفین گنجانده شده است.

وی افزود: ولادت حضرت علی (ع) در سیزدهم ماه رجب از جمله مناسبت‌هایی است که با توجه به اینکه به نام روز پدر نامگذاری شده است، با اجرای برنامه‌های ویژه برپایی مراسم جشن و سرور، آذین‌بندی معابر و مساجد، دست‌بوسی و تجلیل از پدران شهدا و ایثارگران، مسابقات فرهنگی و هنری، مسابقات کتابخوانی، اهدای هدیه به کودکان و نوجوانان همنام حضرت علی (ع) و توزیع بسته‌های معیشتی به تاسی از پدر یتیمان همراه است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس همچنین از برپایی مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» در روز ۱۳ دی‌ماه و محافل عزاداری و سوگواری وفات حضرت زینب کبری (س) نیز در روز پایانی اعتکاف با حضور اقشار مختلف مردم و ارادتمندان خانواده اهل بیت (ع) خبر داد.

