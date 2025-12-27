به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گروه مردمی در شهر بریستول (Bristol) واقع در جنوب‌غرب انگلستان برای دهمین سال پیاپی روز کریسمس را به جای جشن‌های مرسوم، در کنار بی‌خانمان‌ها و افراد تنها گذراندند و با توزیع غذای گرم، نوشیدنی، گفت‌وگو و همراهی انسانی، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و ارزش‌های انسانی اسلام را به نمایش گذاشتند. این برنامه توسط گروه اجتماعی «مسلمانان برای برستول / Muslims4Bristol» برگزار شد که به گفته برگزارکنندگان با هدف توجه به افراد فراموش‌شده جامعه انجام می‌شود.

این اقدام خیریه که با عنوان روز «اشتراک و مراقبت / Share and Care» شناخته می‌شود، از سال ۲۰۱۵ توسط محمد الشریف (Mohammed Elsharif)، از فعالان اجتماعی مسلمان، پایه‌گذاری شده و هر سال خانواده‌ها و داوطلبان مسلمان در آن مشارکت دارند. او می‌گوید که مسلمانان در این روز به جای کنار گذاشتن دیگران، در کنار کسانی می‌ایستند که این روز را در تنهایی می‌گذرانند.

طبق گزارش منتشرشده، خانواده‌های مسلمان در منازل خود غذای گرم تهیه کرده و سپس داوطلبان آن را در سطح شهر بریستول میان بی‌خانمان‌ها توزیع کردند. در برنامه امسال، سه خانواده حدود ۱۵۰ وعده غذای گرم آماده کردند و ۱۲ داوطلب مسلمان در روز کریسمس برای توزیع و همراهی با افراد نیازمند حاضر شدند.

نَگَت حسین (Negat Hussien)، یکی از داوطلبان قدیمی، این تجربه را یک فعالیت انسانی ارزشمند توصیف کرده و گفته است که بخشش، همدلی و شادی‌بخشی به افراد محروم، معنایی فراتر از یک کار داوطلبانه دارد. او افزود که این مشارکت، فرصتی برای قدردانی از داشته‌ها و دیدن واقعیت سخت زندگی محرومان است.

داوطلب دیگر، مونا طلحه (Muna Talha)، بر اهمیت ارتباط انسانی و هم‌صحبتی تأکید کرد و گفت که حضور مسلمانان در کنار افراد فراموش‌شده در این روز، نشانه‌ای از محبت و همبستگی انسانی است. او تصریح کرد که هدف تنها توزیع غذا نیست، بلکه گفت‌وگو، توجه و ایجاد حس ارزشمندی برای افراد تنها نیز بخشی از این اقدام است.

برگزارکنندگان می‌گویند که این تجربه هر سال ثابت کرده است که مسلمانان بریتانیا صرفاً به مسائل درون‌اجتماعی خود محدود نیستند و فراتر از مرزهای دینی و فرهنگی، در خدمت جامعه‌ای گسترده‌تر قرار دارند. به گفته آن‌ها، کریسمس گرچه عید مسلمانان نیست، اما فرصتی برای همبستگی و یاری‌رسانی است.

این دهمین سال از اجرای این طرح است و به باور برگزارکنندگان آن، پیام اصلی همچنان ثابت مانده است: مهربانی و مسئولیت اجتماعی نباید مقطعی باشد و هیچ‌کس نباید در روزی که همه در کنار خانواده هستند، احساس فراموش‌شدگی کند.

