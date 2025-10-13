استقبال مسجد صالحین انگلیس از عموم مردم در رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد «مسجد صالحین» در شهر پرستون انگلیس به مناسبت رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن» درهای خود را به روی عموم مردم گشود و از ساکنان مناطق مختلف برای آشنایی بیشتر با اسلام و جامعۀ مسلمانان محلی استقبال کرد.

بازدیدکنندگان از نقاط مختلف شهر در این برنامه شرکت کردند. داوطلبانی که اهل مسجد بودند طی تورهای راهنمایی، مهمانان را با برنامه‌های روزمره، نقش مسجد در عبادت و همچنین جایگاه آن به‌عنوان مرکز آموزشی و اجتماعی آشنا کردند.

شرکت‌کنندگان فرصت یافتند نماز جماعت را از نزدیک مشاهده کنند و اذان را بشنوند؛ تجربه‌ای که بسیاری آن را «آرامش‌بخش و تأثیرگذار» توصیف کردند.

در سالن اصلی مسجد، نمایشگاه‌هایی از آثار هنری اسلامی و خوشنویسی عربی برپا شده بود که نگاهی عمیق به سنت‌های هنری و معنوی چندقرنۀ اسلام ارائه می‌داد.

در پایان این برنامه، بازدیدکنندگان از غذاهای خانگی آسیایی که توسط اعضای مسجد تهیه شده بود، پذیرایی شدند و فضایی صمیمی برای گفت‌وگو و تعامل فراهم آمد.

اسماعیل تیمول، یکی از برگزارکنندگان مراسم، با ابراز خرسندی از حضور گسترده مردم گفت: از اینکه توانستیم از افراد با پیشینه‌های گوناگون استقبال کنیم بسیار خوشحالیم. همیشه دیدن کنجکاوی و مهربانی مردم که جامعه را به هم نزدیک می‌کند، دلگرم‌کننده است. امیدواریم مهمانان با درک بهتری از ایمان ما و ارزش‌های مشترک صلح و رحمت به خانه بازگشته باشند.

مولانا کمال، امام جماعت مسجد که ۳۰ سال است پیشنماز است، تأکید کرد: درهای مسجد همیشه به روی همگان باز است. چنین رویدادهایی یادآور می‌شود که همۀ ما بخشی از یک جامعۀ بزرگ‌تر هستیم. ایمان باید میان مردم پیوند ایجاد کند، نه جدایی؛ و دیدن حضور پرشور همسایگان و دوستان واقعاً دل‌گرم‌کننده بود.

کارول هنشاو، عضو شورای شهر پرستون که برای نخستین بار از مسجد بازدید می‌کرد، گفت: همه بسیار خوش‌برخورد و گرم بودند. همیشه شنیدن اذان را دوست داشته‌ام و دیدن نماز جماعت از نزدیک، صحبت با کودکان و آشنایی با فضای داخلی مسجد تجربه‌ای ارزشمند بود. پذیرایی پایانی فوق‌العاده بود و احساس می‌کردم بخشی از یک جامعۀ بزرگ هستم. دیدن این میزان از تنوع بازدیدکنندگان هم بسیار دلگرم‌کننده بود.

در پایان، مسجد صالحین از تمامی بازدیدکنندگان، داوطلبان و اعضای جامعه که در برگزاری این رویداد نقش داشتند، قدردانی کرد. برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند در آینده نیز برنامه‌های مشابهی برای تقویت دوستی و درک متقابل در پرستون برگزار شود.

