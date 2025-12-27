به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ، سازمان خیریه «حسین کیست پاکستان» در چارچوب برنامههای اقدامات خیریه، ترویج همزیستی مسالمتآمیز و احترام متقابل میان پیروان ادیان، ویژهبرنامهای را در دفتر یک شرکت خدمات شهری در شهر پنجاب برگزار کرد. در این مراسم که همزمان با جشنهای کریسمس و روز قائد اعظم (سالروز تولد محمدعلی جناح) انجام شد، ۶۰ دست لباس گرم بهعنوان قدردانی از خدمات کارگران این مجموعه به آنان اهدا شد.
در ادامه این برنامه، کیک مشترکی با حضور کارگران بریده شد تا نمادی از مشارکت، شادی جمعی و پاسداشت کرامت انسانی باشد. برگزارکنندگان این اقدام را گامی در جهت تقویت پیوندهای اجتماعی، احترام به تنوع دینی و برجستهسازی نقش کارگران در سلامت شهری عنوان کردند.
همچنین تعدادی از اعضای این سازمان در شهر لطیف آباد، واقع در حیدرآباد، این مناسبت را در فضایی صمیمی با کارکنان مسیحی بیمارستان جشن گرفتند و هدایایی را بهعنوان قدردانی از خدمات آنان توزیع کردند.
در پاراچنار هم تعدادی از داوطلبن این گروه با حضور در یک کلیسای محلی که با استقبال جالب مقامامت محلی همراه بود، هدایای نقدی میان ۶۵ کودک توزیع و ۸ شال گرم به سالمندان نیازمند اهدا کردند.
...........
پایان پیام
نظر شما