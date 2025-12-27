  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

مشارکت فعال »سازمان حسین کیست؟« پاکستان در جشن‌های کریسمس و اقدامات خیریه + تصاویر

۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۹
کد مطلب: 1766625
مشارکت فعال »سازمان حسین کیست؟« پاکستان در جشن‌های کریسمس و اقدامات خیریه + تصاویر

سازمان خیریه «حسین کیست؟» پاکستان با برگزاری برنامه‌هایی به مناسبت جشن‌های کریسمس و روز قائد اعظم، با حضور بین کادر درمان و رفتگران و همچنین حضور در یک کلیسا در پاراچنار ضمن مشارکت فعال در این ایام اقدام به توزیع هدایای یادگاری و خیرخواهانه کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ، سازمان خیریه «حسین کیست پاکستان» در چارچوب برنامه‌های اقدامات خیریه، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل میان پیروان ادیان، ویژه‌برنامه‌ای را در دفتر یک شرکت خدمات شهری در شهر پنجاب برگزار کرد. در این مراسم که هم‌زمان با جشن‌های کریسمس و روز قائد اعظم (سالروز تولد محمدعلی جناح) انجام شد، ۶۰ دست لباس گرم به‌عنوان قدردانی از خدمات کارگران این مجموعه به آنان اهدا شد.

در ادامه این برنامه، کیک مشترکی با حضور کارگران بریده شد تا نمادی از مشارکت، شادی جمعی و پاسداشت کرامت انسانی باشد. برگزارکنندگان این اقدام را گامی در جهت تقویت پیوندهای اجتماعی، احترام به تنوع دینی و برجسته‌سازی نقش کارگران در سلامت شهری عنوان کردند.

همچنین تعدادی از اعضای این سازمان در شهر لطیف آباد، واقع در حیدرآباد، این مناسبت را در فضایی صمیمی با کارکنان مسیحی بیمارستان جشن گرفتند و هدایایی را به‌عنوان قدردانی از خدمات آنان توزیع کردند.

در پاراچنار هم تعدادی از داوطلبن این گروه با حضور در یک کلیسای محلی که با استقبال جالب مقامامت محلی همراه بود، هدایای نقدی میان ۶۵ کودک توزیع و ۸ شال گرم به سالمندان نیازمند اهدا کردند.

مشارکت فعال »سازمان حسین کیست؟« پاکستان در جشن‌های کریسمس و اقدامات خیریه + تصاویر
جشن کریسمس با کادر درمان
مشارکت فعال »سازمان حسین کیست؟« پاکستان در جشن‌های کریسمس و اقدامات خیریه + تصاویر
کلیسای پاراچنار
مشارکت فعال »سازمان حسین کیست؟« پاکستان در جشن‌های کریسمس و اقدامات خیریه + تصاویر
کلیسای پاراچنار

مشارکت فعال »سازمان حسین کیست؟« پاکستان در جشن‌های کریسمس و اقدامات خیریه + تصاویر

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha