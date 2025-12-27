به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله فقیهی، در دیدار جمعی از مسئولان قضایی استان قم با ایشان، ضمن تشکّر از اقدامات قوه قضاییه در سطح کشور و استان قم گفت: مدیریت هوشمندانه فضای مجازی و مناظره علمی، راهکار مقابله با جریان‌های انحرافی است.

جمعی از مسئولان قضایی استان قم، از جمله رئیس کل دادگستری استان و معاونان وی، رئیس دفتر ویژه ریاست قوه قضاییه و دادستان جدید و سابق قم، با حضور در دفتر فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله محسن فقیهی دام‌ظله، با ایشان دیدار و از توصیه‌های معظم له بهره‌مند شدند.

در ابتدای این دیدار، گزارش‌های مفصّلی از اقدامات قضایی در کشور و استان به سمع و نظر آیت الله فقیهی رسید.

آیت‌الله فقیهی ضمن تقدیر و تشکّر از اقدامات قوّه قضاییه و نیز دادگستری و دادستانی قم، با اشاره به آیات شریفه قرآن، گفت: علم و معرفت، مقدمه هر اقدامی است و بدون آگاهی، عمل صحیح محقق نمی‌شود. توقف در یک سطح علمی خطرناک است و باید همواره در مسیر تکامل علمی گام برداشت، مخصوصاً در قضاوت باید روز به روز بر علم و آگاهی قضایی و حقوقی افزوده شود.

در ادامه با تأکید بر ضرورت تهذیب نفس مخصوصاً برای کسانی که خود را در معرض داوری بین مردم قرار می‌دهند افزود: انسان بیش از همه به اندرز نیاز دارد؛ مظاهر مادی و هوای نفس ممکن است انسان را غافل کند. ثروت‌اندوزی و تجملات دنیوی می‌تواند ایمان و جایگاه اجتماعی را آسیب بزند. شما عزیزان و همه قضاتی که می‌خواهند بین مردم و طرفین دعوا، داوری کنند، باید در سطح بالای تهذیب نفس باشند؛ مبادا مظاهر مادی و هوای نفس، انسان را به راه انحرافی و پایمال‌شدن حق بکشاند.

او در بخش دیگری از توصیه‌های خود با اشاره به اهمیت ساده‌زیستی روحانیت و مسئولان قضایی خاطرنشان کرد: ایمان مردم با رفتار ما گره خورده است. اگر زندگی ما ساده و صادقانه و به دور از تشریفات باشد، مردم به دین علاقه‌مند می‌شوند؛ اما تجمّل‌گرایی و اشرافی‌گری موجب تزلزل ایمان آنان خواهد شد.

فقیهی در ادامه، به موضوع مهم بصیرت و مرزبندی با دشمنان پرداختند و فرمودند: تولّی و تبرّی، شاخص اصلی تفکّر انقلابی است. ما باید همان‌طور که با اهل‌بیت(ع) دوستی می‌کنیم، در برابر دشمنان ایشان نیز موضع داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به جریان‌های انحرافی و فعالیت آنان در فضای مجازی تأکید کرد: خلع لباس یا زندان، همیشه تنها راه‌ حلّ نیست؛ بلکه مناظره‌های علمی بهترین راه برای آشکار کردن ضعف این جریان‌هاست. همچنین باید فضای مجازی را هوشمندانه مدیریت کرد تا از تسلط این افراد بر این فضا، جلوگیری شود.

