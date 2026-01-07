به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوازدهمین جلسه درس اخلاق «مسیر بندگی» شامگاه سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، پس از نماز عشا در دفتر آیتالله حاج شیخ محسن فقیهی برگزار شد. این جلسات هفتگی که با حضور گسترده طلاب، اساتید و علاقهمندان به مباحث اخلاقی و اجتماعی برگزار میشود، به بررسی ابعاد بندگی، تربیت دینی و آسیبهای اخلاقی جامعه اختصاص دارد.
در این محفل معنوی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر رفیعی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، سخنان خود را با تبریک فرارسیدن ماه رجب و میلاد امیرالمؤمنین (ع) آغاز کرد و با اشاره به جایگاه معنوی این ماه گفت: ماه رجب فرصتی است برای بازگشت به خویشتن و تقویت ایمان؛ خداوند ما را از رجبیون قرار دهد و مشمول ثوابهای فراوان این ماه بگرداند.
وی سپس به موضوع «مصائب انسان» پرداخت و با تأکید بر اینکه مصیبتهای مادی همچون بیماری و فقر قابل جبراناند، اما مصیبت در دین بزرگترین خطر برای جامعه است، افزود: حضرت زهرا (س) در دعاهای خود میفرمودند: خدایا مصیبت مرا در دینم قرار نده. این نشان میدهد که ضربه به ایمان، جبرانناپذیرترین مصیبت است.
استاد اخلاق حوزه قم با اشاره به نمونههای تاریخی جهل و نادانی در جنگ جمل و صفین تصریح کرد: در این جنگها، این جهل و نادانی عده ای بود که جان هزاران نفر را گرفت. امروز نیز اگر جامعه گرفتار جهل و عدم بصیرت شود، سرنوشت آن چیزی جز شکست نخواهد بود.
دکتر رفیعی با اشاره به فتنه نهروان و نقش ابنملجم افزود: تاریخ نشان میدهد که حتی باقیماندگان اندک یک جریان باطل میتوانند فتنههای بزرگی رقم بزنند.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به بحث مشروعیت و مقبولیت حاکم نظام اسلامی گفت: مقبولیت حاکم الهی با مردم است و اگر مردم در صحنه نباشند، حتی امام معصوم نیز خانهنشین میشود.
وی سپس به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) در مسجد کوفه اشاره کرد و هفت مصیبت بزرگ را برشمرد. ایشان گفت: اولین مصیبت، لغزش عالم است که تنها یک خطای شخصی نیست، بلکه باعث گمراهی یک جهان میشود و قابل بخشش نیست.
وی در ادامه، ملالت و سستی عابد و رخنه و شبهه در باورهای مؤمن را دو مصیبت بزرگ دیگر دانسته و آنها را بزرگترین ابزار شیطان معرفی کرد.
رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، خیانت امانتدار و خواری شخص عزیز را دو مصیبت بزرگ معرفی کرده و افزود: باید همه بدانند که مسئولیت در اسلام و نظام اسلامی، طعمه نیست، بلکه امانت الهی است.
استاد رفیعی در ادامه، فقیرشدن ثروتمند را مصیبت دیگر مورد اشاره امیرالمومنین علیه السلام دانسته و گفت: بیثباتی اقتصادی میتواند شخصی که در حال زندگی خوبی بوده و با آبرو زندگی می کرده است را به فقیر تبدیل کند و این مصیبت دشواری است.
وی در پایان، هفتمین مصیبت را بیمارشدن شخص فقیر دانسته و افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند فقیر نباید علاوه بر رنج بیماری، دغدغه هزینههای درمان را داشته باشد.
شایان ذکر است که جلسات اخلاقی «مسیر بندگی» هر سهشنبه شب پس از نماز عشا در دفتر حضرت آیتالله فقیهی برگزار میشود. از عموم علاقهمندان، بهویژه جوانان، دعوت میشود با حضور در این محفل معنوی، از بیانات ارزشمند اساتید برجسته اخلاق بهرهمند شوند.
........................
پایان پیام
نظر شما