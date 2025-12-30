به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام‌الله حماسه ۹ دی، آیت‌الله فقیهی در دیدار هیئت رئیسه شورای هماهنگی گروه‌های تبلیغی جهادی استان قم، بر ضرورت تبعیت محض از رهبری، حفظ انسجام ملی، رسیدگی به معضلات اقتصادی و تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد.

در ابتدای این دیدار، جمعی از حاضران به ارائه گزارش درباره فعالیت‌های گروه‌های تبلیغی جهادی و نیز بررسی مشکلات موجود پرداختند.

آیت‌الله فقیهی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های خالصانه مبلغان جهادی، آنان را سربازان واقعی امام زمان (عج) خوانده و اظهار داشت: در روزگاری که همه جا اخبار فساد و اختلاس به گوش می‌رسد، فداکاری‌های جهادی و بدون چشم‌داشت شما در خدمت به دین و مردم، ارزش مضاعف دارد و موجب امید و اعتماد مردم می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ششمین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: محبوبیت بی‌نظیر حاج قاسم نه صرفاً به علم، بلکه به عمل خالصانه و بی‌پیرایه او بازمی‌گردد. امروز جامعه بیش از سخنرانی، نیازمند عمل است.

آیت الله فقیهی در بخش دیگری از توصیه‌های خود تأکید کرد: مردم نسبت به تجمل‌گرایی روحانیون حساسیت ویژه دارند و به علمای ربانی به دلیل زهد و همراهی با طبقات ضعیف عشق می ورزند. مطمئن باشید اگر روحانیت به رفاه و تجمل روی آورد، تأثیر کلام حق از بین می‌رود.

وی در ادامه، بهترین شیوه تبلیغ را رسیدگی به دردهای مردم دانست و توصیه کرد مبلغان با اعتبار خود در ادارات و دستگاه‌های قضایی، بی‌هیچ چشم‌داشتی در رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم بکوشند.

معظم له با اشاره به وضعیت امروز جامعه اسلامی، بصیرت را به موقع عمل‌کردن دانسته و افزود: معنای بصیرت این است که نباید از رهبری معظم انقلاب جلو افتاد یا عقب ماند. بصیرت یعنی تبعیت از دستور رهبری حکیم انقلاب که بر اوضاع داخلی و بین المللی، آگاه و تسلطشان از دیگران بیشتر است.

آیت الله فقیهی در قسمت دیگری از سخنان خود هشدار داد که دشمن به دنبال دوقطبی‌سازی و تفرقه است و تأکید کرد: انسجام ملی و پیوند امت با رهبری حکیم انقلاب، رمز بقای کشور است و نباید اجازه داد اختلافات، این انسجام را خدشه‌دار کند.

وی در پایان ، به مشکلات اقتصادی و ضرورت تسهیل ازدواج جوانان اشاره نمود و خطاب به مسئولان گفت: برای حل معضلات اجتماعی باید ازدواج آسان نهادینه شود. پیشنهاد بنده واگذاری زمین رایگان و فراهم‌سازی امکان واردات خودروی ارزان‌قیمت برای جوانان در معرض ازدواج است. با سخنرانی صرف نمی‌توان آنان را به پاکدامنی دعوت کرد؛ باید بستر ازدواج آسان را فراهم کرد.

................

پایان پیام