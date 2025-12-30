به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایامالله حماسه ۹ دی، آیتالله فقیهی در دیدار هیئت رئیسه شورای هماهنگی گروههای تبلیغی جهادی استان قم، بر ضرورت تبعیت محض از رهبری، حفظ انسجام ملی، رسیدگی به معضلات اقتصادی و تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد.
در ابتدای این دیدار، جمعی از حاضران به ارائه گزارش درباره فعالیتهای گروههای تبلیغی جهادی و نیز بررسی مشکلات موجود پرداختند.
آیتالله فقیهی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از تلاشهای خالصانه مبلغان جهادی، آنان را سربازان واقعی امام زمان (عج) خوانده و اظهار داشت: در روزگاری که همه جا اخبار فساد و اختلاس به گوش میرسد، فداکاریهای جهادی و بدون چشمداشت شما در خدمت به دین و مردم، ارزش مضاعف دارد و موجب امید و اعتماد مردم میشود.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ششمین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: محبوبیت بینظیر حاج قاسم نه صرفاً به علم، بلکه به عمل خالصانه و بیپیرایه او بازمیگردد. امروز جامعه بیش از سخنرانی، نیازمند عمل است.
آیت الله فقیهی در بخش دیگری از توصیههای خود تأکید کرد: مردم نسبت به تجملگرایی روحانیون حساسیت ویژه دارند و به علمای ربانی به دلیل زهد و همراهی با طبقات ضعیف عشق می ورزند. مطمئن باشید اگر روحانیت به رفاه و تجمل روی آورد، تأثیر کلام حق از بین میرود.
وی در ادامه، بهترین شیوه تبلیغ را رسیدگی به دردهای مردم دانست و توصیه کرد مبلغان با اعتبار خود در ادارات و دستگاههای قضایی، بیهیچ چشمداشتی در رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم بکوشند.
معظم له با اشاره به وضعیت امروز جامعه اسلامی، بصیرت را به موقع عملکردن دانسته و افزود: معنای بصیرت این است که نباید از رهبری معظم انقلاب جلو افتاد یا عقب ماند. بصیرت یعنی تبعیت از دستور رهبری حکیم انقلاب که بر اوضاع داخلی و بین المللی، آگاه و تسلطشان از دیگران بیشتر است.
آیت الله فقیهی در قسمت دیگری از سخنان خود هشدار داد که دشمن به دنبال دوقطبیسازی و تفرقه است و تأکید کرد: انسجام ملی و پیوند امت با رهبری حکیم انقلاب، رمز بقای کشور است و نباید اجازه داد اختلافات، این انسجام را خدشهدار کند.
وی در پایان ، به مشکلات اقتصادی و ضرورت تسهیل ازدواج جوانان اشاره نمود و خطاب به مسئولان گفت: برای حل معضلات اجتماعی باید ازدواج آسان نهادینه شود. پیشنهاد بنده واگذاری زمین رایگان و فراهمسازی امکان واردات خودروی ارزانقیمت برای جوانان در معرض ازدواج است. با سخنرانی صرف نمیتوان آنان را به پاکدامنی دعوت کرد؛ باید بستر ازدواج آسان را فراهم کرد.
