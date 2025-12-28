به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ کلمات میان ارتش رژیم صهیونیستی و وزارت دفاع ترکیه بار دیگر در شبکه اجتماعی «ایکس» شعله‌ور شد و به تبادل تصاویر و شعارهای نمادین انجامید.

حساب رسمی ارتش اسرائیل به زبان ترکی، شامگاه شنبه، پستی در پاسخ به وزارت دفاع ترکیه منتشر کرد. در این پست تصویری از اعضای تیم اسرائیلی که در عملیات امداد و نجات جنوب ترکیه پس از زلزله بزرگ فوریه 2023 (بهمن 1401) شرکت کرده بودند، دیده می‌شود. در میان آنان فردی با لباس نظامی و پرچم اسرائیل حضور دارد و روی تصویر نوشته شده بود: «بدون فراموشی گذشته، به سوی آینده». همچنین جمله‌ای دیگر بر تصویر درج شده بود: «ارتش اسرائیل در حال نجات جان مردم در ترکیه»، که به‌طور مستقیم یادآور کمک اسرائیل به آنکارا پس از زلزله بود.

پیش‌تر نیز صفحه رسمی وزارت دفاع ترکیه و حساب ارتش اسرائیل به زبان ترکی در «ایکس» وارد یک «مواجهه خاموش» شده بودند. وزارت دفاع ترکیه تصویری از یک تانک با سربازی ایستاده بر روی آن منتشر کرد و نوشت: «قوی، شجاع / مقدام، و بی‌باک». در پاسخ، ارتش اسرائیل تصویری مشابه از تانکی با دو سرباز در حال برافراشتن پرچم اسرائیل منتشر کرد و نوشت: «قوی، قاطع / مصمم، با شرف».

اما وزارت دفاع ترکیه در واکنش دوم، تصویری متفاوت و بدون سلاح یا تانک منتشر کرد که رویکردی فلسفی داشت و همراه با این جمله بود: «قدرت در سلاح نیست... قدرت واقعی در اعتماد بی‌گناهان به توست».

در شرایطی که روابط ترکیه و اسرائیل بارها با تنش‌های دیپلماتیک به‌ویژه پیرامون مسائل منطقه‌ای مانند وضعیت فلسطین و غزه مواجه بوده است، این تبادل نمادین در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان مانوری رسانه‌ای تلقی می‌شود که بیانگر اختلاف در گفتمان نظامی و ارزشی دو طرف است.

